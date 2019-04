Grad Zagreb ipak zatvara kino Europa

Kao odgovor na zamolbu koju smo 11. travnja uputili Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada da kino Europa nastavi s radom dok ne počne obnova, stigao nam je dopis kojim se UO Zagreb Film Festival i Propeler Film d.o.o. obavještavaju da Grad „ostaje kod navoda iznesenih u [ranijem] dopisu", u kojem se navodi da se s danom isteka ugovora o najmu, dakle 1. lipnja ove godine, prostor kina Europa mora predati u posjed Gradu Zagrebu.

Grad Zagreb time je odbio naše molbe da se kino ne zatvara dok ne počne renovacija, kao i nekoliko modela obnove kina koje predlažemo već godinama, pri čemu sredstva restauracije ne bi bila na teret građanima Zagreba i poreznim obveznicima Republike Hrvatske. Umjesto toga, najavljuju se „pripremne radnje u svrhu renoviranja (adaptacije) dotrajalosti objekta" za koje, podsjećamo, u gradskom proračunu ne postoje ni projektni nacrti, ni planovi sanacije, renovacije ili javne nabave, niti namjenska sredstva.

Tijekom proteklih 10 godina UO Zagreb Film Festival i Propeler Film doveli su kino Europa do statusa kina s najboljim programom u Europi, a 120.000 ljudi koji su posjetili njegove programe tijekom 2018. godine pokazuju u kojoj je mjeri ono postalo nezaobilazno mjesto u kulturnom životu ovoga grada. Cijelo to vrijeme kinom smo upravljali sukladno propisima i zakonom, stoga ćemo u skladu s time 1. lipnja ove godine predati kino u posjed Gradu Zagrebu. No budući da s odlaskom UO ZFF kino prestaje s radom, izražavamo iskrenu zabrinutost za sve programe koji se trebaju održati u kinu nakon 1. lipnja, a za koje su već raspoređena sredstva iz lokalnih, nacionalnih i međunarodnih izvora. Podsjećamo da je kino Europa nastalo zbog potrebe filmske i kulturne zajednice Grada Zagreba i da u Zagrebu trenutačno ne postoji funkcionalan prostor koji svojom infrastrukturom može zamijeniti kino Europa.

S obzirom na snažnu pravnu osnovu naših molbi za produljenje ugovora, svoju borbu za kino Europa nastavit ćemo pravnim putem. Svjesni smo da ovaj događaj nije izolirani slučaj. Štoviše, slučaj kina Europa samo je jedan u nizu uznemirujuće sličnih primjera kojim gradske vlasti, oglušujući se na volju građana i zahtjeve struke, provode sustavnu destrukciju kulturnog života ovoga grada. Stoga ćemo do 1. lipnja poduzeti niz akcija kako bismo pažnju javnosti skrenuli na kontinuirani kulturocid u Zagrebu.