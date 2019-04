Ciklus filmskih klasika s poznatim glazbenim temama

U ovotjednom kratkom ciklusu „Glazba na filmu - stara škola" gledamo filmove iz 50-ih i 60-ih godina s prepoznatljivim glazbenim temama: Rio Bravo, Pjevajmo na kiši i Oceanovih 11.

Rio Bravo (1959.) poznati je vestern glasovitog Howarda Hawksa, s Johnom Wayneom i Deanom Martinom u naslovnim ulogama. Originalnu glazbu u filmu potpisuje Dimitri Tiomkin, jedan od najpoznatijih filmskih skladatelja 50-ih i 60-ih godina koji je dao prepoznatljiv zvuk velikom broju slavnih vesterna, ali i filmskih uspješnica iz drugih žanrova. Njegove glazbene teme donijele su mu velika priznanja u Hollywoodu, uključujući i četiri Oscara. Rio Bravo gledamo u srijedu, 24. travnja.

Jedan od najvažnijih mjuzikala svih vremena Pjevajmo na kiši (1952.) na rasporedu je u četvrtak, 25. travnja. Režirali su ga Gene Kelly i Stanley Donen, a producirao ga je Arthur Freed, tadašnji producent MGM-a s višegodišnjim iskustvom rada na mjuziklima. Uz to što ga je publika obožavala, film je tijekom godina osvajao i generacije kritičara. Danas se nalazi na petom mjestu najboljih američkih filmova i na vrhu liste 100 najboljih mjuzikala Američkog filmskog instituta. Glavna scena u kojoj Gene Kelly pjeva naslovnu pjesmu i pleše na kiši jedna je od najprepoznatljivijih filmskih scena ikada.

Originalnu verziju Oceanovih 11 (1960.) u kojoj glume čak petorica članova Rat Packa: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford i Joey Bishop ne propustite pogledati u petak, 26. travnja. Film je poslužio kao inspiracija za Soderberghovu inačicu Oceanovih jedanaest iz 2001., kao i za njegove nastavke. Iz soundtracka filma izdvajaju se legendarne pjesme Ain't That a Kick in the Head i Eee-O-11 u izvedbama Deana Martina i Sammyja Davisa Jr.

Umjesto u još jednom filmskom klasiku, u subotu 27. travnja u kinu Kinoteka možete uživati koncertu legende hrvatske zabavne i jazz-glazbe Jimmyja Stanića koji će se održati u sklopu programa FonoKinoteka.

Svi filmovi prikazuju se od 20 sati, osim subotnje matineje koja se prikazuje u 11 sati i koncerta Jimmyja Stanića koji počinje u 20:30 sati. Cijena ulaznice za matineju i večernju projekciju u subotu iznosi 15 kuna, a za koncert 45 kn. Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr / www.kinokinoteka.hr ili na blagajni kina prije projekcije.