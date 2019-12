Goran Trajkoski u Tvornici

Goran Trajkoski, makedonski glazbenik i član nekih od najvažnijih regionalnih dark wave bendova, dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak, 14. siječnja 2020.

Padot na Vizantija, Mizar ili Anastasija samo su neki od bendova čiji je član ili osnivač bio ovaj eminentni makedonski glazbenik. Pod svjetla svjetske javnosti došao je kao frontman benda Anastasija čija glazba je bila uvrštena na soundtrack Oscarom nagrađenog filma "Before the Rain" u režiji Milča Mančevskog, a prodan u tisuće primjeraka po svijetu čime je ovaj album označio veliku prekretnicu.

Glazbenu karijeru je počeo 1979. kao vokal punk rock benda Afektivan naboj u rodnoj Strugi, a nakon preseljenja u Skopje pridružio se bendu Saraceni. Postaje i pjevač makedonske utjecajne grupe 80-ih Padot na Vizantija, a kultni art rock bend je ostao zapamćen po albumu "Pochetok i kraj". Kao basist grupe Mizar ostao je upisan u povijest kroz 1986. i 1987. godinu. Kultni bend koji je osnovan 1983. zbog stavova i avangardnog izričaja bio je pod povećalom tadašnje vlasti. Njihova glazbena ideologija, fuzija je gothic rocka, staroslavenskih i bizantskih crkvenih napjeva te makedonske tradicionalne glazbe bila je zvijezda vodilja cijeloj generaciji. Nakon što se Mizar ponovno okupio, od 2001. je Trajkoski član i frontman benda. Jedan od najdužih staževa svakako je kao pjevač u bendu Anastasija, a Trajkoski je uz hvaljeni soundtrack za film "Before The Rain", sudjelovao i u bogatoj diskografiji benda koju čini EP "By The Rivers Of Babylon", kao i albumi "Poeta Negra", "Melourgia" i "Nocturnal" gdje su uključili elemente elektroničke glazbe.

Trajkoski neprestano djeluje u glazbenom svijetu, a aktivan je i sa solo projektima, pa tako stvara i elektroničku glazbu pod pseudonimom Gotra (Готра), a bavi se i skladanjem glazbe za filmove i kazalište. Najnoviji solo albumi uključuju izdanja iz 2017. "Na Svetov Ubavina" i "Teshkiot glas na novite himni", a autorski se poigrava s elementima etna i mračne elektronike.

Prilika za vidjeti ovog glazbenika i umjetnika bit će u Tvornici kulture kada će sa samostalnim koncertom predstaviti cijeli opus svog rada.

Ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 60 kn u pretprodaji te 80 kn na dan koncerta.