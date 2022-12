Goran Jović u avanturama

Ljudi vole gledati emisije o preživljavanju u divljini zato jer prikazuju običnog čovjeka, prepuštenog samog sebi i svojim instinktima za preživljavanje, dok iz svog udobnog naslonjača bezbrižno gledaju u TV ekran. No, ono što mnogi možda i ne znaju, jest to da se iza kamera nalazi cijena snimateljska i medicinska ekipa, a lokacije snimanja su poznate turističke, najčešće naseljene lokacije. Međutim, postoje i pravi avanturisti, koji uistinu odlaze na mjesta koja gotovo nitko ne posjećuje, a jedan od njih je i naš svjetski poznati fotograf, Goran Jović. Rodom iz Imotskog, ljubav prema putovanju i fotografiji, već ga više od deset godina vodi po cijelome svijetu, a prilikom posjete Belizeu, malene države u Centralnoj Americi, upoznao je svoju suprugu Dianu, inače rodom iz Brazila, te sada zajedno i sretno žive u Gornjim Vinjanima.

Posjetivši svaki kontinent, Goran uvijek sa sobom nosi mobitele s vrhunskim mobilnim kamerama jer, kako kaže, stanu mu u džep, a naspram osjetno težeg DSLR fotoaparata, teže tek 200-injak grama. Srećom, razvoj tehnologije dozvolio je proizvođačima pametnih telefona stvaranje vrlo kvalitetnih mobilnih kamera, u kombinaciji s vrhunskim softverskim značajkama. Kada govorimo o vrhunskim mobilnim kamerama, jedan pametan telefon daleko se ističe od konkurencije, a to je Huawei Mate 50 Pro, koji prema prestižnom DxOMark testiranju mobilnih kamera, uvjerljivo drži prvo mjesto na ljestvici po kvaliteti i performansama. Stoga ne čudi da se Mate 50 Pro našao baš u rukama Gorana, koji početkom 2023. godine putuje u Norvešku. Kada pričamo o „Goranovoj" vrsti putovanja, treba puno više vremena za pripremu i osmišljavanje cijelog puta, a u tome mu najbolje pomaže Huawei Mate 50 Pro pametni telefon.

„Planovi za moje pothvate započinju mjesecima prije samog putovanja. Puno je tu stvari koje treba unaprijed obaviti, od osnovnih stvari poput šatora, vreće za spavanje i robe pa sve do rezervacije avionske karte, smještaja i kontaktiranja lokalnih šumskih službi i planinarskih društva. Najvažnije je da prvo istražim teren i unaprijed si posložim plan gdje ću koje večeri prenoćiti te se nadati da će me vrijeme pomaziti. Za sve ostalo tu je Mate 50 Pro na kojeg se oslanjam od 0 do 24. Primjerice, Freemeteo aplikacija iz AppGallery trgovine mi uvijek najavi promjenu vremena, a Google Maps ne gasim dokle god sam u prirodi", otkriva Goran.

Goran Jović | Huawei Mate 50 Pro

Pitali smo Gorana kako podnosi duga putovanja, koje prijevozno sredstvo najviše koristi, te kako pronalazi smještaj:

„Ako itko zna pronaći najjeftiniju avionsku kartu i smještaj, onda sam to ja", govori nam Goran kroz smijeh te nastavlja: „Danas, uz pametne telefone, zbilja nije teško pronaći povoljne cijene smještaja, a pogotovo kada na mobitelu imate Booking.com. S avionskim kartama je nešto teže...AppGallery trgovina sadrži zgodnu aplikaciju, Skyscanner, koja mi pomaže u pronalasku jeftinih, a dobrih letova. Kada kažem dobar let, mislim na izravne letove ili one s jednim presjedanjem te minimalnim čekanjem između. Kada sletim, jednostavno naručim Uber koji me preveze do smještaja", rekao je Goran, pokazujući nam svoju povijest letenja na kristalno čistom, zakrivljenom zaslonu Mate 50 Pro pametnog telefona.

„Navikao sam na duga putovanja. Ja to i volim pa mi nije problem provesti i do pola dana na aerodromu ili željezničkoj postaji. Između ostalog, uvijek imam pri ruci Mate 50 Pro čija AppGallery trgovina sadrži više od 220.000 globalnih i lokalnih aplikacija, pa uvijek pronađem neku novu fora igru i skratim si vrijeme. Između ostalog, to su mjesta na kojima je uvijek gužva pa u silnoj masi, pronađem zanimljive osobe i predmete na kojima testiram mogućnosti kamere", otkriva Goran.

Korisnici svih Huawei pametnih telefona i tableta od nedavno na AppGallery trgovini mogu pronaći i Gspace, aplikaciju treće strane koja može pomoći korisnicima u pretrazi i pristupu svim popularnim Googleovim aplikacijama i uslugama.

Goran Jović, Aplikacija Gspace | Huawei Mate 50 Pro

Osim bogate ponude globalnih i lokalnih aplikacija, kakav je Mate 50 Pro po pitanju performansi i funkcionalnosti?

„Kao što sam već rekao, Mate 50 Pro je vrlo praktičan. Lagan, jednostavan za nošenje, a 'ispod haube' se nalazi jedan moćan motor koji sve pokreće. Velika i snažna baterija s opcijom raspodjele energije i optimizacije životnog tijeka baterije, omogućuje mi više od 24 sata korištenja u jednom punjenju, a to je vrlo važno kada boravim na mjestima gdje nema struje. Kada i dođem do utičnice, 66 W Huawei SuperCharge odradi svoje prije nego se raskomotim i uredim. Uz to je vodootporan, a trpi čak i uranjanje na dubinu do 2 metra", rekao je Goran.

„Još jedan razlog zašto je Mate 50 Pro super uređaj je i mogućnost beskontaktnog plaćanja. Prije sam novce skrivao po tajnim pretincima i čarapama pa bi ih izgubio ili uništio prilikom fotografiranja u rijeci. Sada kada je beskontaktno plaćanje omogućeno, izvadim Mate 50 Pro, upalim Curve aplikaciju i to je to", kazao je Goran.

Goran nam je otkrio kako uskoro putuje u Norvešku gdje će posjetiti neke od njenih najpoznatijih znamenitosti poput 20 km dugačkog fjorda Geirangerfjord, Stegastein vidikovca čija platforma omogućava panoramski pogled sa 650 metara iznad fjorda i grada Lillehammer, poznatog zimskog turističkog odredišta u kojem su 1994. godine održane Zimske olimpijske igre. Idealna mjesta za fotografiranje, zar ne Gorane?

„Slažem se. Pošto volim zimu, jako sam sretan što ću je provesti u Norveškoj, na poznatim zimskim turističkim lokacijama. Inače, priroda u Norveškoj je poznata po tome što turistima pruža ljepotu 'slobodnog lutanja'. Osim mašte, slobode i avanturističkog duha, uz sebe ću imati i Mate 50 Pro sa svojom vrhunskom mobilnom kamerom kojom ću fotografirati planinske vrhove, strme fjordove, nepregledne šume, kristalno čista jezera te Polarnu svjetlost".

Goran Jović | Huawei Mate 50 Pro

„Noćno fotografiranje s Huawei Mate 50 Pro je zbilja zabavno, posebno ako imate pun mjesec kao izvor svjetla. Postavite uređaj na stalak, odaberite opciju „Slikanje Svjetlom" u kombinaciji s „Mono filterom" i uživajte u nastanku fotografije", otkriva Goran.