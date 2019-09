Google mijenja algoritam prikazivanja vijesti

Google mijenja algoritam kojim se prikazuju vijesti - na vrhu će se uskoro prikazivati originalni članci, a ne kao do sada popularne vijesti s puno klikova.

"U današnjem ubrzanom svijetu vijesti, originalno izvještavanje o nekoj temi ne ostaje dugo na vrhu", piše na svom blogu Richard Gingras, Googleov dopredsjednik za vijesti.

Tvrtka planira izdati i nove smjernice za svoje ocjenjivače - više od deset tisuća ljudi koji ocjenjuju tražilicu. "Da bi validirali naše algoritme i pomogli našem sistemu shvatiti autoritet pojedinih stranica, imamo više od deset tisuća ocjenjivača iz čitavog svijeta koji procjenjuju naš rad.

Njihova povratna informacija ne mijenja rang listu posebnih rezultata koje ocjenjuju. Umjesto toga, njihove se povratne informacije koriste za evaluaciju i poboljšanje algoritma na način koji je primjenjiv na sve rezultate", dodaje Gingras.

Do sada su Googleove vijesti na sam vrh izbacivale sve one nedavne, od kojih korisnike većina nije niti zanimala. "Davanjem boljeg pristupa originalnom novinarstvu za sve vrste priča - od filma, sporta, glazbe i slavnih, pa sve do ozbiljnog novinarstva iza pokreta #MeToo, krize s opijatima i Panama Papersa, pomoći će da ljudi budu bolje informirani o vijestima koje im nešto znače", zaključuje Gingras.