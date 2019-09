Pogreške i neuspjesi sastavni su dio puta prema uspjehu

Na šestom izdanju sada već tradicionalne Dev Days konferencije koju organizira kompanija Infobip, pod glavnim motom „Tomorrow's Tech - Today's Business" pred gotovo petsto developera održana je panel diskusija „Learning from failure and sharing experience with the community".

U hotelu Well u Termama Tuhelj za istim su se stolom tako okupila neka od vodećih imena hrvatske IT zajednice, a svojim su primjerima otkrili kako su vlastite poslovne pogreške i neuspjehe preusmjerili u stvaranje vrijednosti i konačni uspjeh te se složili kako su pogreške i neuspjeh sastavni dio puta prema uspjehu.

Pod voditeljskom palicom utemeljitelja kompanije Codeanywhere i konferencije Shift Ivana Burazina, svoje zanimljive i inspirative priče u prepunoj dvorani podijelili su izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić, osnivač i direktor tvrtki Rimac Automobili i Grey Bikes Mate Rimac, stariji izvršni direktor Poslovnog razvoja, strategije i informacijske tehnologije u Atlanticu Mladen Pejković te osnivač i direktor Vingda Mislav Malenica.

„Šansa za pojavljivanjem pogrešaka, odnosno failova, eksponenacijalno raste čim izlazite iz vlastite zone komfora jer pritom riskirate u svojim potezima i odlukama. Pogreške su sastavni dio svakog poslovnog puta, pogotovo kada su u pitanju startupi. Svi su se s njima susretali i susreću se, pa tako i mi u Infobipu. Drago mi je da smo u kompaniji izgradili kulturu u kojoj je ok griješiti dok god iz toga svi skupa učimo i ne ponavljamo te iste pogreške ", poručio je na samom početku jedan od trojice osnivača Infobipa, Silvio Kutić.

Svoju je priču o neprestanim preprekama na putu do uspjeha vlastite kompanije svim zaljubljenicima u developerske teme podijelio i Mate Rimac: „Osnivanje kompanije bilo je izuzetno teško. Krenuli smo iz garaže, a prije 12 godina svi su mislili da sam lud jer sam se usmjerio na tada gotovo nepostojeću industriju električnih automobila. Nesprestano smo se nalazili u praktički neizlaznim situacijama. I mi smo griješili u koracima, ali krivi potezi vode ka konačnom uspjehu i njegov su sastavni dio. Na kraju se u mom slučaju pokazalo kako je ipak moguće napraviti napraviti ono što zamisliš, iako su ti svi govorili suprotno."

Mladen Pejković istaknuo je kako se prilike ne smiju propuštati, ali da pritom svatko mora biti svjestan kako ga očekuju i padovi: „Mnogi obično potonu nakon što naiđu možda i na nepremostivu prepreku, no tada je bitno nastaviti. Svi smo mi ovdje napravili mnogo pogrešaka i krivih procjena, ali poanta je da ih više nismo ponovili. To je ono što nas je poguralo do uspjeha".

Slično je viđenje s okupljenima podijelio i Mislav Malenica: „U svom se radu držim tri zlatna pravila koja sam naučio kroz proteklih niz godina. Prvo, pronađi sve one informacije koje možeš čitajući i istraživajući. Drugo, pronađi ljude koji ti mogu prenijeti vlastita iskustva kako ne bi ponovio njihove pogreške. I treće, potrebno je eksperimentirati."

Dev Days konferenciju otvorio je Izabel Jelenić, jedan od osnivača i glavni tehnički direktor Infobipa. Osim panel diskusije, konferenciju su obilježili i istaknuti domaći i međunarodni govornici, među kojima su Stijn Polfliet iz kompanije New Relic, Inc., zatim Ishmeet Grewal iz kompanije LightStep te poznati hrvatski znanstvenik Ivica Puljak.