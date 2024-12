GOOD DAY TO DIE i prijatelji u Hard Placeu

Postoje junaci podzemlja koji su svojevremeno ostavili neki vlastiti trag koji ne može tek tako jednostavno nestati. Kada razmišljamo o kontekstu lokalne stoner povijesti, njegovo ime još uvijek izaziva strahopoštovanje s jedne kao i enigmu s druge strane. Bio je običan lik, ali njegova rokerska narav ga je uvrstila u panteon onih koji više nisu s nama.

Nema ga već treću godinu, no kao da je još uvijek ovdje. Njegov lik uzbudljivo prati ono što se odvija među kolegama koji su činili njegov band. Stoga se jednom godišnje prisjetimo onoga što je najviše volio, sporu mjuzu i svoje prijatelje koji ovim putem odaju počast nekome tko je to zaslužio. Njegovo je ime Ivan Trampetić, u narodu znan kao heroj Shifty iliti Johnny! Ovo je treća potpuna vožnja prerijom velegrada!

GOOD DAY TO DIE iliti GD2D su nastali sad već davne 2001. kao hardcore noise metal zamisao. Ipak kako su godine prolazile doom stoner i sludge su postali novom inspiracijom. Klasična postava s početka karijere je odrasla i na grungeu i 90's alternativi tako da je mješavina svega ovoga bila srž iskre koja je gajila duh potpune slobode kada razmišljamo o pjesmama koje su iza njih ostale kao dokument toga vremena. Iz podzemlja su dotakli i komadić slave kada je "Hazing through shadows" izašao za Dallas Records. GD2D su dosegli svoj kreativni vrhunac na zadnjem dugosvirajućem "Total drive".

Bilo je puno previše koncerata i turneja ali 2011. je sve stalo. Težina života je članove razdvojila. Stvoreni su novi projekti, no svaka ideja o ponovnom susretu sa Shiftyem je nestala nakon njegove prerane smrti. Njihova glazba je uvijek bila fokusirana na introspektivne i spiritualne teme, prožete teškim zvukom i emocionalnim intenzitetom.

Kao i uvijek do sada, ritam sekciju će činiti osovina Dalibora Farčića Dale na gitari (Luxus Lord), Stjepana Galića G.-a na bassu (Luxus Lord) te Stjepana Kolobarića Stepsa (Stonebride) za bubnjem dok će se na vokalu mijenjati sve redom asevi scene: Matija Ljevar (Gods Of Chais, Sons Of Međimurje, Stonebride, The Lightroom), Domagoj Šimek (She Loves Pablo, Muscle Tribe Of Danger And Excellence), Siniša Krneta Krnfa (Bastinado, Stonebride, Ilijini Sinovi), Gordan Tomić buco (Cojones, Otrovna Kristina, Seven That Spells, Jastreb) i Bojan Kocijan (Acid Carrots, Cojones). Slobodno možemo reći da je ovo jedinstvena prilika za druženjem s ljudima koji su oblikovali današnju psihodeličnu sporost koju volim nazivati stoner rockom. Prepustite se emocijama i pozdravite heroje koji jednom godišnje slave ono što su nekoć mukotrpno gradili s Trampetićem.