Golem i unosan posao dizelaše učiniti „čišćim“

U Njemačkoj je oko pet milijuna osobnih vozila na dizel koji ispunjavaju normu Euro 5 i na zahtjev zaštitara okoliša, u sve više njemačkih gradova su oni ili već zabranjeni, ili se planira njihova zabrana. Proizvođači automobila su te vlasnike ostavili na cjedilu: tek teškom mukom su uopće pristali nadograditi program računala automobila kako bi vozilo doista emitiralo manje dušičnog oksida, ali se pokazalo i da se ti motori „muče" sa takvim novim programom.

Tehnički, postoji mogućnost ugradnje dodatnog pročišćivača sa kojim bi mnogi dizelaši sa Euro 5 došli na Euro 6, ali proizvođači automobila su bili oštro protiv takvih dodataka. Naravno, oni su imali samo jedan savjet za vlasnike: kupite novi automobil.

Zapravo su i nadležne službe podržavale takvu poslovnu politiku proizvođača automobila jer takvi uređaji nisu imali tehnički certifikat koji bi dopuštao njihovu ugradnju. Tek nedavno je Savezni ured za motorna vozila (KBA) izdao dozvolu za takve uređaje u određenim vrstama vozila.

Želja vlasnika vozila da osposobe svoja vozila - nerijetko tek nekoliko godina stara i sa ne osobito mnogo kilometara - je golema. Samo specijalist za automobilsku opremu i filtre Twintec Baumont je u nekoliko tjedana dobio skoro 14.000 upita za ugradnju njihovog sustava BNox-Systems. Taj sustav su još prije dvije godine pokazali i stručnjacima Volkswagena sa kojim su vrijednosti ispuha jednog Passata spustili daleko ispod norme Euro 5, ali VW nije htio ništa čuti. Čak i automobilski klub ADAC je potvrdio kako to odlično funkcionira.

Trošak od oko 3000 eura

Tvrtka Twintec Baumont je iskusni proizvođač sustava za dodatno pročišćavanje ispušnih plinova i kod teretnih i vozila javnog prijevoza. Naravno da se osjećala pozvanom - i vidjela golemu poslovnu šansu u poslu kod dizelaša koje treba učiniti čišćima: „Kad smo vidjeli potencijal, unaprijedili smo naš sustav i prilagodili ga osobnim vozilima", laže predsjednik uprave Baumont Group, Marcus Hausser.

KBA je objavio popis od oko šezdesetak modela koncerna Vokswagen gdje dopušta ugradnju dodatnog pročišćivača, a priprema se popis i vozila drugih proizvođača. Hausser procjenjuje kako bi to nadogradnja imala smisla za oko tri milijuna vozila, „ali ne smije se nadograđivati baš svako vozilo. To znači, mi polazimo od toga da bi u oko 40% vozila to imalo smisla."

Trošak uređaja i ugradnje iznosi negdje oko 3.300 eura i sad je veliko pitanje, kako će se ponašati koncern poput Volkswagena koji svoja vozila prodaje u čitavom svijetu. Naime, proizvođači su suočeni sa čitavim nizom sudskih tužbi i barem kada je riječ o njemačkim vlasnicima, pokazuju spremnost sudjelovati u trošku do najviše 3.000 eura. To nipošto ne znači da će to biti spremni i za vlasnike tih vozila u Hrvatskoj ili drugdje u inozemstvu i tu vlasnicima tih vozila u pravilu tek predstoji bitka sa lokalnim predstavništvom.

Niti je moguće, niti se uvijek ne isplati

No proizvođač filtara je u svojoj kalkulaciji tako došao do oko 300 eura troška za njemačkog vlasnika vozila - i ispravno pretpostavlja da je to mnogim vlasnicima zanimljivo. Konačno, ne samo da će tako smjeti i dalje voziti kroz njemačke gradove, nego se tako povećava i prodajna vrijednost rabljenog vozila.

Tvrtka Baumont već stoji spremna i za nadogradnju važnijih modela Mercedesa: i on je pokazao spremnost financijski pomoći takvu preinaku, a trebala bi uskoro stići i dozvola Ureda za motorna vozila. Naravno, to je golem posao za tu tvrtku: „Polazimo od toga da u slijedeće tri godine imamo potencijal ostvariti promet od oko 170 milijuna eura", kaže nam Hausser. Već slijedeće godine će ostvariti promet od 30 milijuna eura, a i direktor te tvrtke nam kaže kako nisu jedini i kako „ima još dva, tri proizvođača koji se bore u istoj klasi kao i mi." Tu su se onda i poslovno opredijelili za različite marke vozila pa tako njegovi konkurenti nude preinake i za BMW ili Volvo.

Kompromis sa proizvođačima vozila jest i da Baumont ne namjerava sam ugrađivati te filtre - on nema niti kapaciteta preurediti milijune vozila. To bi se činilo u ovlaštenim servisima Volkswagena kako bi svi mogli i dalje jamčiti za kvaliteta učinjenog servisa. No niti to neće biti dovoljno, nego Baumont Group već pregovara sa lancima neovisnih auto-servisa. Jer Marcus Hausser ne može reći, kad bi taj posao mogao završiti: „To ovisi o brzini kojom su u servisu sposobni ugraditi ovaj dodatak. A ovisi i o tome, kako brzo se vlasnici odluče na ovu preinaku."

Što se proizvođača tih filtra tiče, oni nam tvrde kako ih imaju dovoljno na zalihi i kako tu neće biti uskog grla. A zanimanje je veliko, ne samo za osobna vozila: dizelaši sa Euro 5 normom su veoma često i kombiji zanatlija, tako da bi zabrana tih vozila bio ozbiljan problem i za lokalno gospodarstvo svakog grada. Specijalist za preinaku takvih vozila je doduše njihov konkurent, tvrtka HJS, ali i Baumont ima što ponuditi i vlasnicima takvih vozila.