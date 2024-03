Godspeed You! Black Emperor vraćaju se u Zagreb 23.04. Tvornica Kulture

Jedna od najautentičnijih glazbenih pojava 21. stoljeća., kanadski Godspeed You! Black Emperor, na svom će trećem zagrebačkom koncertu predstaviti izvrstan zadnji album „G_d's Pee at State's End!", objavljen u travnju 2021. u osvit virusne pandemije koja je njegovu europsku promociju odgodila za više od 2 godine.

Kad su prije gotovo 30 godina Efrim Menuck, Mauro Pezzente i Mike Moya u Montrealu oformili Godspeed You! Black Emperor, nitko nije mogao ni sanjati koju će važnost ova grupa imati za daljnji razvoj u prvom redu rock, ali i filmske glazbe. Potpuno otvoreni za raznolike glazbene utjecaje i ideje, GY!BE su na samom početku funkcionirali više kao neformalni kolektiv negoli bend, pa će se do prvog ulaska u studio u njegovoj postavi naći mjesta za violinu, čelo, bendžo, francuski rog, udaraljke, više gitara - što akustičnih, što električnih, dva basa, te bubnjeve. Ukratko, pravi mali orkestar, ne baš tipičan, ali ipak orkestar.

Godspeed You! Black Emperor su pune dvije godine radili na albumu prvijencu „F# A# ∞" koji će u vinilnom izdanju svjetlo dana ugledati u kolovozu 1997., a na CD-u deset mjeseci kasnije. Izdanja su se međusobno razlikovala, što količinom materijala i duljinom trajanja, što samim izvedbenim konceptom, te činjenicom da na CD-u nije bilo moguće tehnički izvesti ono što je u originalu zamišljeno i napravljeno, a zbog čega se uostalom u nazivu albuma i nalazi simbol za beskonačno. Naime, ovaj album završava tako da se gramofonska igla svaki put iznova vraća na početak zadnje brazde u koju je zapisan zvuk, te tako zatvara petlju i stvara dojam njegove beskonačnosti. Nisu bili ni prvi ni zadnji koji su se odlučili na ovaj zgodan trik, ali u ovom je katkad apokaliptički zvučećem, a iznad svega filmičnom, epskom djelu, u kojem je sraz akustičnih i električnih instrumenata sjajno upotpunjen semplovima i terenskim snimkama, ta tehnička dosjetka dobila dimenziju više.

Premda nisu odmah objeručke prihvaćeni kod šire publike, poput recimo škotskih im suboraca Mogwai, GY!BE su s „F# A# ∞" izvršili enorman utjecaj na svijet - glazbeni, ali i onaj izvan njega. Kultni je britanski filmski redatelj Danny Boyle u njima prepoznao onu postapokaliptičnu atmosferu za kakvom je tragao dok je radio na filmu „28 Days Later", pa je tako jednom prilikom izjavio: „Uvijek se prilikom stvaranja filma u mislima trudim imati soundtrack. Kao kad smo radili Trainspotting, bili su to Underworld. Za mene su soundtrack za „28 Days Later" bili Godspeed. Čitav je film u mojoj glavi oblikovan prema Godspeedima".

Danny je na samom početku filma, u sceni u kojoj glavni lik tumara napuštenim i smećem zatrpanim Londonom, u želji da čim više dočara atmosferu apokalipse koju je taj grad netom doživio, kao zvučnu podlogu ubacio segment „The Sad Mafioso" skladbe „East Hastings" čime je na najbolji mogući način zahvalio GY!BE na pruženoj inspiraciji.

Izložio ih je cijelom svijetu i njihova je popularnost eksplodirala. Nisu se, nažalost, na tom valu vratili u Zagreb gdje su, oskudnim tehničkim uvjetima unatoč, u veljači 2002. Pauku odsvirali izvrstan koncert. Naime, GY!BE su 2004. prestali s radom i idućih će se 7 godina posvetiti svojim drugim projektima među kojima i Thee Silvet Mt. Zion Memorial Orchestra koji su u listopadu 2008. posjetili Zagreb.

Nakon ponovnog okupljanja GY!BE su izbacili četiri poslovično odlična albuma, koji su redom poslužili kao vrhunski predložak za ono što ovu jedinstvenu grupu svrstava među uistinu posebne, a to su njihovi koncertni nastupi. Naime, osim zvukovnog, ova grupa na svojim nastupima stvara i vizualni spektakl kojeg čini analogni VJ-ing uz korištenje tri 16-milimetarska filmska projektora, koji publiku svaki put iznova ostavlja bez teksta. Jer ne samo da umjesto laptopa, koji se obično koristi za tu namjenu, u prostoru imate filmske projektore koji generiraju specifičan zvuk koji se njime širi i dodatno obogaćuje zvučnu sliku koja se stvara na pozornici, uz njih dolazi i vizualni efekt koji pruža sam proces nastanka jedne ovakve projekcije, a u pitanju je zaseban umjetnički proces koji se odvija usporedo s nastupom samih Godspeed You! Black Emperor.

Uglavnom, na njihovim koncertima možete birati hoćete li gledati bend, projekciju ili pak umjetnika koji je za njen nastanak odgovoran - ni u jednom slučaju nećete pogriješiti.

Kao da sve dosad ispisano nije dovoljno, ipak treba istaknuti još nekoliko činjenica koje ovu grupu čine drugačijom od svih. GY!BE su u čitavoj karijeri objavili dvije službene fotografije benda, od kojih druga, nastala 2010. nakon ponovnog okupljanja, predstavlja rekreaciju one prve iz 1997. godine. U proteklih su 30 godina odradili šest intervjua s kolektivno napisanim odgovorima. GY!BE nikada nisu kreirali web stranicu ili račune na društvenim mrežama. Nikad nisu snimili glazbeni video.

Teško da se u 21. stoljeću može pronaći još neko ime koje je bilo toliko ustrajno u želji da omogući da njihov rad govori sam za sebe.

ONLINE: https://www.dirtyoldempire.com/godspeedyoublackemperor...

Ulaznice će se moći kupiti po cijeni od 29,00 € u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Rockmarku (Ulica Hrvatske Bratske Zajednice 4 (podnozje zgrade NSK)) te putem internet prodaje navedenih dućana.