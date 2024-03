Squid se pridružuju impresivnom programu INmusic festivala #16

Engleski post-punk bend Squid su oformili prijatelji Ollie Judge, Louis Borlase, Anton Pearson, Laurie Nankivell i Arthur Leadbetter tijekom 2017. godine. Iako nemaju službenog pjevača benda, u pjesmama se najčešće čuje glas bubnjara Olliea Judgea. Svi članovi benda sviraju po nekoliko instrumenata, a kad pišu pjesme, rade to odvojeno, a zatim spajaju dijelove.

Kako je to u jednom intervjuu opisao Nankivell: 'Način na koji skladamo može se opisati više kao slušanje međusobnih glazbenih prijedloga iz čega zatim zajedno stvaramo kompletne pjesme.'

Debitantski studijski album 'Bright Green Field', objavljen 2021. godine, donio je brojne pohvale kritičara, a posebno se istaknula sposobnost benda da u jedan album uvrste iznimno širok raspon ideja i tema. Drugi studijski album, 'O Monolith', objavljen 2023. godine pod okriljem izdavačke kuće Warp Records, dodatno je pomaknuo granice njihove beskrajne kreativnosti.

Squid će premijerno nastupiti u Hrvatskoj na INmusic festivalu #16 u lipnju 2024. godine. Njihov nastup upotpunit će već impresivan glazbeni program ovogodišnjeg izdanja INmusic festivala, uz prethodno najavljene nastupe The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter i Lucy Kruger & The Lost Boys.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.