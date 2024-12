Godina nagrada za HONOR Magic proizvode

HONOR Magic V3, Porsche Design HONOR Magic V2 RSR, Magic6 Pro, MagicBook Pro 16, HONOR 200 Pro... Inovativni su to HONOR proizvodi koji su ove godine osvojili 84 medijske nagrade na sajmovima u Barceloni i Berlinu, šest DxOMark nagrada kao i medijsku EISA i Asia Best smartphone nagradu.

Na MWC-u u Barceloni HONOR je ove godine dobio ukupno 45 nagrada, a Porsche Design HONOR Magic V2 RSR se okitio i nagradom žirija GLOMO (Global Mobile Awards) za Best in Show, kao najbolji od najboljih proizvoda na sajmu. Magic6 Pro dobio je niz pohvala, posebno za svoje performanse, a u Barceloni je po prvi put globalno predstavljen i MagicBook Pro 16 kojeg je Mashable ocijenio kao "Najbolje prijenosno računalo na MWC-u 2024" dok mu je Trusted Reviews dodijelio nagradu Best in Show.

Sedam mjeseci poslije, u rujnu je na IFA sajmu u Berlinu HONOR osvojio 39 nagrada "Najbolje od IFA-e ". HONOR Magic V3, po prvi put predstavljen u Berlinu, dobio je pohvale za redefiniranje preklopnih pametnih telefona svojim ultra-tankim rasklopljenim profilom od 9,2 mm. HONOR MagicBook Art 14 istaknuo se svojom jedinstvenom odvojivom kamerom koja balansira vizualno iskustvo i privatnost u ultralaganim prijenosnim računalima, a HONOR MagicPad2 impresionirao je svojim OLED zaslonom od 12,3 inča, prostornim zvukom i tehnologijom za zaštitu očiju.

No, priznanja u Barceloni nisu bila jedina za Magic6 Pro. Naime, prvi je to pametni telefon kojem je DxOMark dodijelio čak pet zlatnih oznaka u ovoj godini - za kameru, zaslon, zvuk, bateriju i snimanje selfija. I Lite verzija Magic6 nagrađena je zlatnom DxOMark oznakom za iznimne performanse baterije.

EISA svjetska nagrada za tehnološke proizvode, pokrenuta 1982. godine, odabrala je HONOR 200 Pro za najbolji pametni telefon 2024-2025. A tu je i Best smartphone Asia award za Magic V2.

Za HONOR je 2024. bila godina velikih postignuća i inovacija, a u istom ritmu će se nastaviti i u 2025. godini jer dolazi nova Magic serija...