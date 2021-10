Globalni Huawei Next Image 2021 natječaj

Huawei je najavio početak fotografskog natjecanja za pametne telefone, Next Image Awards 2021. Tema ovogodišnjih nagrada je „Better Together". Natjecatelji mogu objaviti svoje najbolje fotografije slikane Huawei pametnim telefonom kako bi osvojili jednu od 70 nagrada, uključujući novi Huawei P50 te novčane nagrade u vrijednosti do 10.000 USD. Rok za prijavu na natječaj je 30. studeni 2021. godine.

Huawei Next Image Awards najveće je svjetsko natjecanje u fotografiji pametnih telefona. Od prvog izdanja 2017. godine pa do sada, natječaju je pristupilo čak 2 milijuna korisnika. Uz jednostavnu prijavu i više od 70 nagrada, korisnici Huawei pametnih telefona spremni su ispričati svoju priču putem fotografije, na petom uzastopnom Next Image Awards fotonatječaju.

Ovogodišnji ocjenjivački žiri čini tim fotografskih stručnjaka iz različitih zemalja diljem svijeta. Kanadskom fotografu ekstremnih sportova Reubenu Krabbeu pridružit će se poznata likovna kritičarka iz Velike Britanije, Karen Smith, te francuski redatelj i televizijski producent Olivier Chiabodo. Članovi žirija znaju kako je to osvojiti nagradu za fotografiju, budući da se Pulitzerovom fotografu i osnivaču Šangajskog centra za fotografiju, Liu Heung Shingu, pridružuje jedan od dobitnika glavne nagrade Next Image Awards iz 2020. godine, Lin Haiyin. Profesor Škole novinarstva i komunikacija u Pekingu, Yu Guoming i zamjenik ministra Odjela za potrošačku strategiju marketinga Huawei Consumer Business Group, Li Changzhu, preostali su članovi žirija ovogodišnjeg Next Image Awards fotonatječaja.

Ljepota vizualnog pripovijedanja kroz 10 različitih kategorija

Za razliku od drugih natjecanja, Huawei potiče sudionike da istraže različite perspektive i formate fotografije. Huawei Next Image Awards 2021 korisnike potiče da kroz 10 različitih kategorija otkriju raznolikost i ljepotu života. Inovativne značajke kvalitetne kamere Huawei pametnih telefona, korisnicima će omogućiti da kroz svaku kategoriju proslave ljepotu vizualnog pripovijedanja, a fotografijom i video zapisima ispričaju originalnu i uvjerljivu priču.

Ovogodišnje kategorije natječaja su:

Portret: Snimite portrete, autoportrete ili grupne fotografije gdje se ističu lice, tijelo ili silueta modela.

Monokromatski: Koristite samo crne i bijele nijanse kako biste uhvatili zabavne trenutke, podijelili svoje osjećaje i pokazali svoju inovativnu osobnost.

Boja: Uparite svoje fotografije s bojama kako biste iskomunicirali svoju jedinstvenu percepciju i ekspresiju svijeta koji vas okružuje.

Snapshot: Snimite najvažnije trenutke u životu kako biste bili sigurni da ih nikada nećete zaboraviti.

Noć: Snimanje jedinstvenih i prolaznih trenutaka u uvjetima slabog osvjetljenja ili mraka.

Telefoto: Korištenje telefoto objektiva za prikaz krajolika ili prenošenje emocija iz drugačije perspektive.

Ultra široki kut: Korištenje širokokutnog objektiva za prikaz krajolika ili prenošenje emocija iz druge perspektive.

Super makro: Korištenje makro objektiva za prikaz krajolika ili prenošenje emocija iz druge perspektive.

Kreator priče - video: Snimanje priča za manje od 15 minuta.

Kreator priče - fotografije: Niz od 3 do 9 fotografija za pružanje naracije, izražavanje emocija, bilježenje promjena ili osvjetljavanje trenda.

Ove kategorije istaknut će vodeće značajke Huawei pametnih telefona koje pružaju neusporedive performanse fotografiranja i snimanja video zapisa pri slabom osvjetljenju. Svaka kategorija predstavlja jedinstven fotografski scenarij te potiče korisnika da svojim Huawei pametnim telefonom maksimalno izrazi svoju kreativnost.

Odavanje počasti svakom prekrasnom trenutku

Huawei Next Image Awards 2021 natječaj, potaknut će svakog entuzijasta mobilne fotografije na potpunu slobodu stvaranja sadržaja. Nadahnuti ljepotom života, natjecatelji imaju šansu osvojiti vrijedne nagrade, uključujući željno iščekivani Huawei P50 pametni telefon, novi pametni sat iz Huawei Watch 3 serije te novčane nagrade u vrijednosti do 10.000 USD.

Glavna nagrada: Fotograf godine (3 pobjednika) 10.000 USD Next-Image nagradni fond Elektronički nagradni certifikat

Pobjednici po kategorijama (27 pobjednika) 1.000 USD Next-Image nagradni fond Elektronički nagradni certifikat

Pobjednici (30 pobjednika) Huawei Watch 3 pameti sat Elektronički nagradni certifikat

Student Focus Award (10 pobjednika) Huawei P50 pametni telefon 1.000 USD Next-Image nagradni fond Elektronički nagradni certifikat



Nagrada Student Focus nova je kategorija za dodjelu nagrada na Next Image Awards natječaju koja potvrđuje Huaweijevu predanost poticanju kreativnosti kod mladih. Studenti u dobi od 18 do 24 godine, koji pobijede na Next Image Awards natječaju, osim Huawei P50 pametnog telefona, osvojit će i 1.000 USD Next-Image nagradnog fonda, koji će im pomoći u ostvarenju svog umjetničkog potencijala.

Lokalni natječaj

Ove godine prijave za lokalni natječaj u Hrvatskoj primaju se preko osobnih profila korisnika. Naime, potrebno je objaviti fotografiju na svom Instagram profilu s hashtagom #HuaweiNextImage i #HuaweiHrvatska i označiti Huawei Hrvatska Instagram profil @huaweimobilehrv. Glavna nagrada je novi pametni telefon Huawei nova 9, dok će drugoplasirani i trećeplasirani natjecatelj osvojiti Huawei tablet, odnosno tripod. Članovi žirija natječaja su Norman Mueller, direktor Huawei marketinga za hrvatsko i slovensko tržište, profesionalni fotograf Goran Jović te fotograf i snimatelj Petar Krešimir Furjan. Rok za prijavu na natječaj je 30. studeni 2021. godine, a moguće ju je izvršiti ovdje.

Huawei nova 9

Prošlog tjedna regionalno je lansiran Huaweijev najnoviji pametni telefon - Huawei nova 9. Ovaj pametni uređaj dostupan je u prednarudžbi uz odličnu pogodnost za sve korisnike. Korisnici koji prednaruče ovaj pametni uređaj do 1. studenog dobit će poklon u vrijednosti od 1.199,00 HRK - Huaweijeve najnovije FreeBuds 4 slušalice. Dodatno, postojeći korisnici tijekom perioda prednarudžbe mogu ostvariti i pravo na besplatnu zamjenu zaslona u slučaju njegovog oštećenja u idućih 12 mjeseci. Preporučena maloprodajna cijena Huawei nova 9 pametnog telefona je 3.899,00 HRK, a uređaj dolazi u dvije predivne boje - Starry Blue (plavoj) te Black (crnoj).