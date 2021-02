Globalna premijera Xiaomi Mi 11

Globalni tehnološki lider Xiaomi danas je na globalnoj premijeri predstavio Mi 11, najnoviji flagship Mi serije pametnih telefona. Mi 11 uistinu je premium uređaj što potvrđuje njegov debi s revolucionarnim unaprjeđenjima u odnosu na svog prethodnika1 - Qualcomm® SnapdragonTM 888 procesor, 108MP trostruka stražnja kamera, filmski zvuk i 50W bežično punjenje.

Oslobodite svoj kreativni potencijal sa 108MP trostrukom kamerom i nizom naprednih AI filmskih načina rada

Mi 11 je poput ultimativnog filmskog studija koji stane u vaš džep, a zahvaljujući trostrukoj stražnjoj kameri pretvorit će svakog foto i video entuzijastičnog početnika u filmskog redatelja. Mi 11 može se pohvaliti senzorom najveće rezolucije na svijetu - širokokutna kamera opremljena je 108 MP primarnim senzorom kojim Mi 11 snima kristalno jasne slike s blistavim detaljima usporedive samo s onima profesionalnog DSLR fotoaparata ili kamerama bez zrcala. Ultraširokokutna 13 MP kamera i telemakro 5 MP objektiv zaokružuju postavu stražnje kamere nudeći impresivne pejzažne i detaljne snimke sa sjajnim bokehom. S prednje strane, punch-hole 20 MP kamera minimizira okvire na početnom zaslonu osiguravajući korisnicima i dalje da izgledaju najbolje prilikom snimanja selfie fotografija ili tijekom video razgovora s prijateljima.

Oslanjajući se na postojeću Xiaomijevu tehnologiju, Mi 11 donosi izvanredne nove značajke za fotografiju i video. Poboljšane mogućnosti noćnog načina rada nude foto noćni način rada ne na jednoj, ne dvije, već na tri kamere: primarnoj, ultraširokoj i prednjoj. S najsuvremenijom tehnologijom noćnog načina rada, Mi 11 u potpunosti redefinira industrijske standarde smanjenjem buke sa svojom RAW mogućnosti smanjenja zvuka za svjetlije noćno snimanje. Šest AI filmskih značajki učinit će u samo jednom kliku umjetničko snimanje laganim poput pera i to od Parallel World načina koji duplicira i preokreće vašu scenu kako bi se dobio izgled zrcalnog svijeta pa sve do Freeze Frame Video načina koji zamrzava i klonira video okvire kako bi stvorio iluziju da su dijelovi vašeg videa zaustavljeni u vremenu. Pravi ljubitelji filma voljet će Magic Zoom način zbog stvaranja iluzije kamere koja istovremeno zumira i izlazi iz scene, trika koji je izvorno popularan u trilerskim filmovima.

Mi 11 dodatno je uzdrmao standarde u industriji pametnih telefona zato što donosi kontrolu snimanja na studijskoj razini sa svojim HDR10+ snimanjem i novim Pro Time-lapse načinom rada, mogućnost podešavanja brzine zatvarača, ISO, otvor blende i EV za rješavanje čak i najzahtjevnijih situacija osvjetljenja. Snimanje na razini filmskog studija očituje se i u segmentu uređivanja s naprednim AI značajkama, uključujući AI Erase 2.0 koji korisnicima omogućuje da jednim jednostavnim klikom uklone neželjene objekta ili linije s fotografija.

Vidjet ćete i čuti svaki detalj zahvaljujući 120Hz 6.81'' AMOLED DotDisplay zaslonu i SOUND BY Harman Kardon ozvučenju

Mi 11 opremljen je jednim od najboljih ekrana na tržištu koji je dobio ocjenu A+, a DisplayMate, vodeća svjetska profesionalna institucija koja procjenjuje kvalitetu zaslona, ga je proglasio najboljim zaslonom. S premium 120Hz 6,81" AMOLED DotDisplay zaslonom, Mi 11 jednako je impresivan i za gledanje i za upotrebu. Xiaomijev najnapredniji zaslon sjaji svojom WQHD+ ultra-visokom rezolucijom i 10-bitnim tehnologijama boja omogućujući jasnoću koja oduzima dah i glatke prijelaze boja. Jednostavnost prati praktičnost sa svojom Super Resolution tehnologijom koja nadograđuje videozapise niske rezolucije na WQHD+ kvalitetu bez povećane potrošnje podataka.

Zahvaljujući brzini uzorkovanja dodira od 480 Hz i senzoru otiska prsta u zaslonu, Mi 11 omogućuje korisnicima glatko i brzo otključavanje uređaja bez nametljivih ureza ili okvira koji blokiraju zaslon. Uz elegantno lagano tijelo i bezvremenski izgled, Mi 11 nudi ugodno iskustvo povlačenja i osjećaj u ruci sa svojim četverostrukim zakrivljenim glatkim rubovima i završnom obradom stražnjeg stakla.

S primamljivim Harman Kardon profesionalno podešenim dvostrukim zvučnicima, Mi 11 donosi vrhunski filmski zvuk, dok ga Corning® Gorilla® Glass VictusTM štiti od skupih šteta uzrokovanih padovima. Mi 11 je opremljen naprednom dvostrukom završnom matiranom obradom protiv sjaja koja hvata svjetlo, a ne otiske prstiju te dolazi u dvije boje - Midnight Grey i Horizon Blue.

Budite uvijek jedan korak ispred s najnaprednijim performansama na svijetu

Mi 11 prvi je telefon s Qualcomm® SnapdragonTM 888 procesorom čime redefinira performanse flagship uređaja s ovom, najnaprednijom mobilnom platformom na svijetu. Qualcomm® SnapdragonTM 888 procesor u potpunosti redefinira premium standarde obrade sa svojim AdrenoTM 660 GPU-om, Qualcommom® AI mehanizmom 6. generacije i X60 modemom donoseći stapanje AI tehnologije s munjevito brzim 5G povezivanjem2.

S najsuvremenijom 5-nanometarskom procesnom tehnologijom, Mi 11 je brži, snažniji i učinkovitiji od svojih prethodnika. Uređaj ne samo da podržava 2K / 120fps / HDR igre već je, uz to, opremljen osmojezgrenim dizajnom i ultra velikom Arm Cortex-X1 jezgrom koja dramatično povećava performanse, a njegov LPDDR5 od 3.200 MHz osigurava nevjerojatnu brzinu prijenosa podataka koja se povećala s 5.500Mbps na 6.400Mbps.

Zahvaljujući najmodernijem LiquidCool sustavu za hlađenje na ovom se uređaju možete baviti ekstremnim igranjem i drugim aktivnostima velikog kapaciteta pri čemu će uređaj ostati hladan. U isto vrijeme, njegova 4600mAh baterija, zapanjujuća trostruka kombinacija koja se sastoji od55W žičnog, 50W bežičnog i 10W obrnutog punjenja3 te kompaktnog, ali snažnog GaN punjača od 55W, koji dolazi u kutiji, osigurat će da Mi 11 ostane uključen za bilo koju avanturu koju vam život stavi na put.

Xiaomi je, također, pripremio veliko iznenađenje za sve ljubitelje igara! Predstavljanje Mi 11 ujedno označava i početak Xiaomijeve suradnje s Genshin Impact - najpopularnijom mobilnom igricom u 2020. godini. Mi 11 nudi sjajne Genshin performanse, a suradnja s proizvođačem igara MiHoYo započinje upravo s ovim pametnim telefonom kako bi se korisnicima ponudilo još bolje i ugodnije iskustvo igranja. Ostanite s nama za više detalja!

Najugodniji MIUI do sada - MIUI 12.5

MIUI 12.5 je privremeno ažuriranje koje se temelji na MIUI 12 s jakim fokusom na optimizaciji sustava4. Nakon potpunog preuređenja UI sustava, njegova upotreba CPU-a smanjena je do 22% dok je potrošnja energije smanjena do 15% čime se osigurava besprijekorna performansa i grafika.

Ova besprijekornost najvidljivija je u gestama zaslona koje će od sada biti ugodnije nego ikad. U prethodnim sustavima, geste i drugi zadaci bili su izvedeni na jedinstvenoj niti (single thread) što je rezultiralo redom zadataka koji se međusobno natječu za korištenje CPU-a. Naravno, u ovom slučaju preopterećenje zadataka može uzrokovati kašnjenja. Međutim, s MIUI 12.5 geste su dobile namjensku nit koja će paziti da ih drugi zadaci neće ometati, garantirajući trenutni odgovor.

Još jedan vrhunac MIUI 12.5 je mogućnost deinstalacije aplikacija unutar sustava. Velika većina aplikacija u novom sustavu može se deinstalirati, dok se mali broj aplikacija koje su urezane u jezgru sustava može sakriti.

Prva serija uređaja započet će s ažuriranjem MIUI 12.5 u drugom kvartalu 2021., a uključivat će sljedeće modele: Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11. Drugi val uključivat će još 11 Xiaomi uređaja. Raspored primanja ažuriranja za ostale uređaje bit će postepeno objavljen na MIUI.com.

Mi 11 dolazi u 2 memorijske varijante: 8GB+128GB i 8GB+256GB s povećanom LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 pohranom. S početnom cijenom od €749, Mi 11 moći će se kupiti putem Xiaomijevih službenih prodajnih kanala već u veljači. Xiaomijevi korisnici će imati pravo na besplatnu uslugu popravka u lokalnom servisnom Xiaomijevom centru u periodu od prvih dvanaest mjeseci nakon kupnje5.

Mi 11 Zaslon 6.81" AMOLED četverokutni zakrivljeni DotDisplay s TrueColor 20:9 omjer, WQHD+ 120 Hz brzina osvježavanja 480Hz brzina uzorkovanja dodira Omjer kontrasta boja: 5,000,000:1 (typ) 900nits (typ), 1500nits maksimalna svjetlina (typ) Raspon boja: Podržava DCI-P3 točnost boja: JNCD≈0.38,△E≈0.41 10-bit dubine boja HDR 10+, SGS Eye Care Display Certification Boja Matirano staklo protiv odsjaja: Midnight Gray/Horizon Blue Tijelo Corning® Gorilla® Glass VictusTM Dimenzije 164.3mm x 74.6mm x 8.06mm 196g(staklo) Performanse Qualcomm® SnapdragonTM 888 5nm energetski učinkovit proizvodni postupak Osmojezgreni dizajn, ultra velika jezgra Arm Cortex-X1 AdrenoTM 660 GPU, 6. generacija Qualcomm® AI mehanizma X60 modem za munjevito brzo 5G povezivanje Pojačana LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 pohrana Varijante: 8GB+128GB, 8GB+256GB Stražnja kamera 108MP širokokutna kamera 1/1.33" veličina senzora, f/1.85, 7P leće - OIS, AF 0.8μm pixel, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel 13MP ultraširokokutna kamera 123° FOV, f/2.4 otvor blende 5MP telemakro kamera f/2.4, AF (3cm-10cm) Prednja kamera 20MP in-display selfie kamera 0.8μm pixel, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/2.4 otvor blende Povezanost Dvostruki SIM, dvostruki način rada 5G Wi-Fi 6 Multifunkcionalni NFC i IR blaster USB Type-C Otključavanje Senzor otiska prsta u zaslonu s praćenjem pulsa Otključavanje licem Punjenje 4,600mAh baterija 55W žično i 50W bežično brzo punjenje 10W obrnuto bežično punjenje Zvuk Dvostruki zvučnici, SOUND BY Harman Kardon Hi-Res Audio Certification Hi-Res Audio Wireless Certification Motor X-osni linearni vibracijski motor Sustav MIUI 12 temeljen na Android 10 Varijante memorije 8GB+128GB 8GB+256GB

1 Mi 10

2 5G povezanost ovisi o regiji i mogućnostima lokalnih operatera

3 U kutiji nema kabela za obrnuto žično punjenje

4 MIUI 12.5 bit će dostupan putem budućih OTA ažuriranja

5 Jedan besplatan popravak ekrana odnosi se na zamjenu oštećenog ekrana u periodu od jedne godine. Regionalna dostupnost može varirati. Odredbe i uvjeti se primjenjuju. Posjetite mi.com za detalje.

Premium QLED TV za živopisnu zabavu visoke kvalitete

Xiaomi je danas predstavio i Mi TV Q1 75", svoju, do sada, najbolju premium QLED 4K TV za globalno tržište. Zahvaljujući ogromnom 75'' panelu, tehnologiji kvantnih točaka kao i Android TVTM 10 sustavu te poboljšanom iskustvu pametnog televizora, Xiaomi dovodi 4K iskustvo pametnog televizora do same krajnosti.

„Kategorija televizora definitivno je jedna od najvažnijih kategorija unutar Xiaomijevog svemira proizvoda i nastavljamo pomicati naše granice kako bismo pružili još bolje specifikacije i inovativnost", rekao je Emory Babb, Xiaomijev product marketing manager. „Nastavno na snažan zamah Mi TV-a u Kini i Indiji, oduševljeni smo što možemo donijeti iskustvo pametnog TV-a sljedeće generacije i na globalna tržišta."

Kvantni skok u sljedeću 4K generaciju

Eksponirajući svoj elegantan i minimalistički dizajn s glatkim potpornim nosačem, Mi TV Q1 75" nudi istinsko filmsko iskustvo sa svojom 4K UHD razlučivosti zaslona i tehnologijom kvantnih točaka. Njegov masivni 75- inčni zaslon od ruba do ruba dolazi s vrhunskom metalnom završnom obradom i epskim kutom gledanja od 178°, što omogućuje uistinu gledanje bez okvira s bilo kojeg mjesta u prostoriji.

Kada je riječ o kvaliteti slike, Mi TV Q1 75" korak je iznad ostalih televizora sa svojim 4K QLED zaslonom koji odlikuje 100% NTSC raspon boja s 1,07 milijardi varijacija boja i 1.024 različitih nijansi boja. Opremljen sa 192 zone dinamičkog lokalnog zatamnjenja cijelog polja, Mi TV Q1 75" održava kontrast slike bez premca - postižući zvjezdani omjer kontrasta od 10.000:1. Uz podršku za Dolby Vision®️ i HDR10+, Mi TV Q1 75" nudi prošireni dinamički raspon i jarke boje za maksimalno iskustvo gledanja.

Mi TV Q1 75" pruža impresivno visoku 120Hz frekvenciju osvježavanja. Zajedno s HDMI 2.1 priključcima i Auto Low Latency Mode (ALLM), Mi TV Q1 75" idealan je 4K TV za igrače i streamere. Njegove audio specifikacije nisu ništa drugo nego izvanredne i to s filmskim zvukom 30W stereo zvučnika koji koristi šest zvučnika - dva visokotonca i četiri niskotonca za kristalno jasan zvuk. Mi TV Q1 75" također podržava Dolby AudioTM i DTS-HD kako bi korisnici za svoje uši iskusili najbolje audio pojačanje u klasi.

Istražite beskrajan niz sadržaja uz Android TVTM 10

Temeljen na najnovijem Android TVTM 10, Xiaomijev novi TV idealan je suradnik u kućnoj zabavi. Korisnici imaju pristup više od 700.000 filmova i TV emisija te više od 5.000 aplikacija u Trgovini Google Play.** Popularne aplikacije, uključujući Netflix, Amazon Prime Video i YouTube dolaze unaprijed instalirane na Mi TV Q1 75". Namjenski gumbi za Netflix i Amazon Prime Video na daljinskom upravljaču olakšavaju korisnicima pristup omiljenom sadržaju. Korisnici se mogu prebaciti s plesa na svoju omiljenu pjesmu preko naglog prelaska na novi Netflixov specijal samo jednim dodirom gumba.

Spajanje pametnog iskustva: ultimativno povezani kućni hub

Xiaomi nastavlja svoj fokus stavljati na integraciju glasa i tehnologije u domu. Uz namjenske mikrofone za upravljanje glasom dalekog polja (do 3 metra), korisnici mogu uživati u hands-free kontroli nad svojim televizorom i drugim povezanim pametnim uređajima jednostavnim izgovaranjem „OK, Google" za aktiviranje Google Assistanta.** Za korisnike koji žele potpunu privatnost, na dnu zaslona nalazi se i fizički prekidač za isključivanje mikrofona. Ugrađeni Chromecast čini zrcaljenje zaslona iznimno laganim, omogućujući besprijekoran prijelaz između emitiranja sadržaja s drugih uređaja na televizor u sekundi. **Mi TV Q1 75" funkcionira i s Amazon Alexa.

Od ožujka 2021. Mi TV Q1 75 '' moći će se kupiti po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1299 EUR. Ograničeni broj bit će dostupan za kupnju po early-bird cijeni od 999 EUR prvog dana prodaje. (Dostupnost proizvoda i detaljne informacije o prodaji mogu se pronaći na mi.com).

Vozite se s najboljima: Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Uz Mi TV Q1 75 '', Xiaomi je najavio da će njegov dugo očekivani Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition biti dostupan za kupnju po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 799 eura.

Urbani stanovnici od sada imaju praktičniji i moderniji način za kretanje gradom koji će sigurno privući pozornost: Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Potpuno novo izdanje kombinira dizajnerske elemente vodećih automobilskih tvrtki s Xiaomijevom naprednim inženjeringom skutera pružajući pouzdanost, stil i praktičnost bez kompromisa. Tirkizni naglasci i prepoznatljiv AMB branding u blizini stražnjeg kotača pružaju svakom vozaču mogućnost da dođe do izražaja i pokaže jedinstvenu osobnost.

S najboljim performansama u klasi, novi skuter može putovati maksimalnom brzinom od 25 km / h i traje do 45 km pri jednom punjenju. Uz dominaciju dizajna, naglasak je stavljen i na sigurnost, a ovaj model ima pouzdan sustav dvostrukog kočenja, pneumatske gume na napuhavanje koje apsorbiraju akumuliranje i ugrađeni zaslon za besprijekorno praćenje. Kada korisnici stignu do odredišta, mogu ga jednostavno sklopiti i prikladno ga maknuti s puta.