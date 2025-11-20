Glasovanje u Europskom parlamentu je odgođeno

Prošlo je više od dva i pol mjeseca otkako se naš tim preselio u Bruxelles. Stavili smo svoje privatne živote na čekanje jer smo htjeli vama i sebi pokazati da smo zaista učinili sve što je u našoj moći kako bismo pristup sigurnom pobačaju u EU ostvarili. Danas smo službeno dobili vijest da će naš boravak morati biti dulji nego što smo planirali. Naši protivnici uspjeli su odgoditi glasanje u Europskom parlamentu. I zato nam je potrebna vaša pomoć za financiranje našeg rada u Bruxellesu.

Zajedno smo toliko toga postigli u posljednje dvije godine. Prikupili smo više od 1,1 milijun potpisa za siguran i dostupan pobačaj. Izgradili smo najveći feministički pokret u Europi. I zajedno smo inicijativu donijeli u europske institucije. Naše iskustvo u Bruxellesu bilo je uzbudljivo, zabavno i ponekad izazovno, ali riječi ne čine pravdu. Unajmili smo stan u kolovozu i većinu vremena proveli smo u Europskom parlamentu. Naš dan počinje oko osam ujutro sastancima kako bismo uvjerili zastupnike u Europskom parlamentu da podrže našu inicijativu. Također se sastajemo s lokalnim organizacijama u Bruxellesu koje nam prilaze sa svježim idejama i inspiriraju nas na rad. Sretni smo što imamo nevjerojatan tim volontera koji pomažu našoj kampanji da bude vidljivija diljem grada. Obično se vraćamo u stan oko šest ili sedam i prođemo kroz svaki detalj dana kako bismo mogli planirati sljedeće korake.

Otkad smo se preselili u Bruxelles, uvjeravamo nove zastupnike u Europskom parlamentu da podrže našu inicijativu. Prošli tjedan parlament je uključio naše zahtjeve u izvješće o strategiji za ravnopravnost spolova, a naš glavni cilj da Europski parlament usvoji rezoluciju o podršci pokretu My Voice, My Choice korak je bliže ostvarenju. Rezolucija je prošla Odbor FEMM i čeka konačno glasanje svih članova Europskog parlamenta.

No, političari protiv prava na pobačaj u EU parlamentu uspjeli su odgoditi to glasovanje. To znači da cijeli naš tim mora ostati u Bruxellesu barem još mjesec dana kako bi nastavili graditi političku podršku, sastajati se sa zastupnicima u Parlamentu i osigurati da pravo na izbor ostane čvrsto na dnevnom redu. Zajedno smo toliko toga postigli. Pomozite nam da nastavimo.

