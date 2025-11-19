Vijeće sigurnosti UN-a podržalo mirovni plan za Gazu

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se odobrava mirovni plan za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Od ukupno 15 članica, njih 13 izjasnilo se za rezoluciju koja, između ostalog, predviđa slanje međunarodnih snaga za stabilizaciju primirja. U nacrtu se spominje i moguća buduća palestinska država.

Nacrt rezolucije podnijele su Sjedinjene Američke Države i nekoliko drugih zemalja, među kojima su i posrednici u sklapanju primirja Katar i Egipat. Rusija i Kina su se pri glasovanju suzdržale.

Prije glasovanja dugo se činilo da bi rezolucija mogla propasti - zbog veta Rusije ili Kine. Rusija je čak predložila vlastiti nacrt rezolucije, no on nije dan na glasovanje.

Usvajanje rezolucije stoga predstavlja uspjeh za Vijeće sigurnosti, koje je posljednjih godina često bilo duboko podijeljeno po tom pitanju. Nacrti rezolucija o Pojasu Gaze često su propadali zbog veta SAD-a, koji je želio zaštititi Izrael.

Brojne sporne točke ostaju

Rezolucija „podržava" Trumpov mirovni plan, koji je 10. listopada doveo do krhkog primirja između Izraela i terorističke organizacije Hamas. Taj plan, uz razoružanje Hamasa, predviđa i prijelaznu vladu sastavljenu od nestranačkih palestinskih stručnjaka te osnivanje mirovnog vijeća.

No još uvijek postoji mnogo spornih točaka - među njima razoružanje, potpuno povlačenje izraelske vojske s tog područja, kao i budućnost Pojasa Gaze. Iz Izraela su se prije usvajanja rezolucije čuli kritički glasovi jer se u njoj govori o „vjerodostojnom putu prema palestinskom samoopredjeljenju i državnosti".

To što je mogućnost stvaranja palestinske države vrlo neodređeno formulirana izazvalo je pak oštre kritike Rusije i Kine. Veleposlanici obiju država u UN-u kritizirali su to što rješenje o dvije države nije jasno ugrađeno u rezoluciju i što nema jasnog vremenskog plana za preuzimanje vlasti od strane Palestinske samouprave.

Trump vidi povijesni napredak

Američki predsjednik Trump pozdravio je odluku Vijeća sigurnosti UN-a koje je poduprlo njegov plan. „Ovo će ući u povijest Ujedinjenih naroda kao jedna od najvećih podrški, dovesti do daljnjeg mira u cijelom svijetu i predstavlja trenutak doista povijesnih razmjera!", napisao je Trump na svojoj online platformi Truth Social.

Dokument je „spasonosno uže" za regiju, a odgoda će koštati ljudskih života, rekao je američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz na sjednici Vijeća sigurnosti.

Europske i arapske države zahtijevaju da vlast u Pojasu Gaze preuzme Palestinska samouprava te da mora postojati jasan plan za palestinsku neovisnost. Izraelska vlada odbija rješenje o dvije države.

Hamas odbija rezoluciju

Hamas je već odbio rezoluciju UN-a. „Ova rezolucija ne ispunjava političke i humanitarne zahtjeve i prava našeg palestinskog naroda", napisala je teroristička organizacija na Telegramu. Cilj rezolucije je, tvrde, nametnuti stranu upravu nad tim područjem.

Palestinska samouprava (PA), koja upravlja dijelovima Zapadne obale, u prvoj je reakciji stala protiv Hamasa. Nužno je, navodi PA prema izvještaju palestinske novinske agencije Wafa, „da se ova rezolucija odmah provede na terenu". Time bi se moglo zaštititi stanovništvo u Pojasu Gaze, spriječiti protjerivanje, osigurati potpuno „povlačenje okupacijskih snaga", omogućiti obnovu opsežno razorenog područja i zaustaviti urušavanje rješenja o dvije države, naglasila je Palestinska samouprava.