George Clooney slavi Svjetski dan kave uz – praznu šalicu

Uoči Svjetskog dana kave, Nespresso slavi one koji su najzaslužniji za naš jutarnji užitak u crnom napitku - farmere koji uzgajaju kavu diljem svijeta, a čija je egzistencija ugrožena zbog klimatskih promjena. Trenutno je više od 60 % divlje kave u svijetu ugroženo, dok bi do 2050. više od polovice zemlje na kojoj se kava danas uzgaja moglo biti neobradivo. Baš zato, upravo povodom Svjetskog dana kave, 1. listopada, Nespresso je lansirao kampanju s Georgeom Clooneyjem u glavnoj ulozi. Slavni glumac u ruci drži praznu šalicu kave, upozoravajući kako je budućnost bez omiljenog crnog napitka realna opasnost - ali Nespresso već godinama radi na tome da se stvari promijene.

Od ove godine svaka šalica Nespresso kave je ugljično neutralna, što je certificirao The Carbon Trust, organizacija koja kompanijama pomaže postići Net Zero cilj. To su postigli smanjivanjem ugljičnog otiska samog proizvoda, kao i odbacivanjem dijelova koji se nisu mogli kompenzirati. Svaka je Nespresso kapsula napravljena od aluminija, što znači da se može bezbroj puta ponovno reciklirati. To je tek početak. Gotovo polovica ugljičnog otiska kave stvara se na samoj farmi pa Nespresso ulaže napore kako bi ojačao regenerativnu poljoprivredu. Osim toga, fokus je i na pošumljavanju, eko-dizajnu, recikliranju, korištenju obnovljive energije i optimizaciji logistike.

Globalno, Nespresso surađuje s više od 140.000 farmera u 18 zemalja, a mnogi od njih već se suočavaju s problemima s usjevima kave. Posebno osjetljiva na klimatske šokove je Arabica, vrsta kave koja čini gotovo dvije trećine svjetske proizvodnje. Zato je 2003. pokrenut program Nespresso AAA Sustainable QualityTM, koji pomaže u poboljšanju prinosa i kvalitete žetve kave, istovremeno štiteći okoliš i poboljšavajući život poljoprivrednika i njihovih zajednica.

Mi iz kompanije Nespresso svakim se danom trudimo živjeti održivost na svim razinama poslovanja i ponosni smo što su naši napori prepoznati u zajednici. Samo zajedničkim djelovanjem možemo napraviti pozitivnu promjenu, što smo već mnogo puta dosad i dokazali, rekla je Bojana Guteša, regionalna direktorica marketinga brenda Nespresso.

George Clooney godinama je ambasador brenda Nespresso, a ovo im je 16. zajednička kampanja. Član je njihovog Savjetničkog odbora za održivost, a posjetio je brojne farme kave te je upoznat s problemima poljoprivrednika koji se bave uzgojem diljem svijeta. S motom: „Vrijeme je da razmišljamo izvan šalice kako bismo zaštitili ono što je u njoj", Clooney i Nespresso poručuju kako uz zajedničke napore možemo pomoći ne samo farmerima i uzgajivačima kave, nego i cijelom planetu.