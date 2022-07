Gdje tehnologija susreće luksuz...

Watch GT 3 Pro, najnovije izdanje Huawei Watch GT serije pametnih satova već nešto više od mjesec dana oduševljava korisnike na hrvatskom tržištu. „GT" je skraćenica od Gran Tourismo koja se odnosi na luksuzni sportski automobil visokih performansi, visoke pouzdanosti i velike konjske snage, što je ujedno sinonim za glamur, avanturu i izdržljivost. Iskoristivši upravo te asocijacije, tvrtka Huawei je stvorila revolucionarne, dugotrajne i izdržljive uređaje već etablirane serije pametnih satova. Osim pregršt značajki fitnessa i zdravlja, seriju krasi i sofisticirana izrada popraćena elegantnim i luksuznim dizajnom. Tako je Huawei korisnicima pružio dva izdanja sata koje osim veličine razlikuju i materijali izrade.

Visokokvalitetni materijali

Watch GT 3 Pro od 46 mm krasi predivno tijelo od titanijuma, s precizno izrezanim rubovima koji izgledaju sjajno pod svim kutovima. Sat sadrži brojčanik od safira pa je time otporan na ogrebotine, a dolazi s remenom od titanijuma i fluoroelastomera. Verzija od 43 mm također je izgrađena od visoko kvalitetnih materijala pa tako ona sadrži nanokristalno keramičko kućište, a završeno je poliranjem dijamantnog praha koji daje čisto bijelu i besprijekornu teksturu. Watch GT 3 Pro od 43 mm dostupan je s kožnim i keramičkim remenom.

Elegancija i luksuz

Kako je dizajn pametnih nosivih uređaja tijekom posljednjih nekoliko godina postao bitan parametar pri odabiru pametnog sata, i to je nešto što treba uzeti u obzir no, ne smijemo pritom zanemariti funkcionalnosti uređaja radi kojih, na koncu, i kupujemo pametne satove. Watch GT 3 Pro serija pametnih satova će ispuniti sve zahtjeve sportskih fanatika, ali će za njih učiniti i puno više od toga. Bilo da ste zaljubljenik u dvoranske sportove ili preferirate aktivnosti na otvorenom, sat vam pruža više od 100 različitih načina vježbanja uz niz funkcija praćenja zdravlja. A nakon treninga, kada se uredite i odete na večeru, u šetnju ili na spoj, Watch GT 3 Pro će savršeno upotpuniti svačiji izgled zahvaljujući svom dizajnu, širokom izboru lica sata te dinamičkim animacijama razne tematike poput „Dan i Noć" koje se mijenjaju s izlaskom i zalaskom sunca.

Trening i zdravlje

Popularizacija fitnessa tijekom proteklog desetljeća sve nas je natjerala na aktivniji način života. Odlazak u klasične teretane nekim ljudima predstavlja izazov ili im odlazak tamo jednostavno nije vremenski izvediv s obzirom na užurbani tempo današnjice u kojoj živimo. Međutim, odlazak u teretanu nije jedini izbor zato jer na svakom uglu imamo fitness parkiće, dok društvene mreže vrve objavama o kućnim treninzima i online trenerima koji nam na taj način donose vježbanje u naše domove. Bili zaljubljenik u vježbanje ili ne, znanstveno je dokazano kako tjelovježba donosi niz benefita za zdravlje i poboljšava kvalitetu života. No, što ako smo početnici i ne znamo na što obratiti pažnju prilikom vježbanja? Watch GT 3 Pro ima funkciju cjelodnevnog mjerenja otkucaja srca i pruža nam analizu iz koje možemo vidjeti u kojem djelu dana smo više aktivni, kada je naše tijelo bilo pod većom ili manjom razinom stresa, koliko smo dugo spavali te koliko smo zapravo kvalitetno spavali. Uvidom u sve navedeno, lakše ćemo razumjeti što nam vlastito tijelo govori i tako ćemo ga bolje pripremiti za fizički napor. Tijekom aktivnosti, sat mjeri naš puls, tempo trčanja, intenzitet vježbanja, mjeri potrošnju kalorija i na temelju naše izvedbe sat nam savjetuje koliko nam je vremena potrebno da se tijelo oporavi. Upravo je oporavak jedan od najbitnijih komponenti svakog treninga, a njega najbolje ostvarujemo kvalitetnim snom. Uz kvalitetu sna, sat nas također podsjeća da pijemo dovoljno vode. Ukratko, Watch GT 3 Pro korisnike motivira da budu najbolja verzija sebe. No što je s onima koji sustavno odbijaju vježbati i ne žele prolaziti kroz upale mišića? Neki ljudi se žele zabaviti igrajući sport koji vole, poput biciklizma, planinarenja ili skijanja. Watch GT serija pametnih satova u svom širokom portfelju već nudi sve te sportove, a sada po prvi put nudi i opciju igranja golfa.

Dovedite svoje umijeće igranja golfa do savršenstva

Golf je jedan od najskupljih i najpopularnijih sportova kojeg igra preko 70 milijuna ljudi na svijetu. Nadalje, golf je sport kojeg nećete vidjeti u obližnjem parku zato jer, kao jedan od najstarijih sportova u svijetu, zahtjeva poseban dress code i teren za igranje.

Golf je više od igre, to je jedan cijeli doživljaj koji zahtjeva dozu elegancije i luksuza stoga se Watch GT 3 Pro savršeno uklapa u cijelu tu priču. Izradom od titanijuma ili keramike, sjajnim AMOLED zaslonom te prilagodljivim licima sata, sat se itekako ističe, a posebice svakim novim zamahom golf palice, gdje osim što sat sa svojim uvijek uključenim zaslonom prati pokret golfera, također i bilježi sve profesionalne podatke o zamahu. Sat podatke kao što su brzina zamaha, tempo zamaha, vrijeme zamaha unatrag, ukupno vrijeme zamaha i najbrži zamah te pruža način rada koji prati vašu tehniku do posljednjeg detalja, s praktičnim demo prikazima i savjetima za podizanje vaše igre golfa na nove razine. Ukupna potrošnja kalorija svrstana je u 5 različitih zona otkucaja srca, zagrijavanje, trošenje masnoća, aerobnu vježbu, anaerobnu vježbu te ekstremnu vježbu. U aplikaciji Huawei Health koju možete pronaći na AppGalleryju nalazi se sveobuhvatna analiza ukupnih aktivnosti za svaki pojedinačni zamah što je sjajno jer možete točno znati koji udarac vam je donio kakav rezultat pa na taj način možete poboljšati tehniku izvođenja udarca. Ako ste profesionalac, napredne značajke Watch GT 3 Pro će vam biti dodatni oslonac za vrijeme treninga, a ukoliko ste rekreativac i okladite se s društvom u ručak ili rundu pića, vjerojatno ga nećete skidati za vrijeme aktivnosti pa niti kasnije.

Osim značajki sporta i zdravlja, baterija traje do 14 dana na verziji od 46 mm te do 7 dana na manjem satu, a osim toga sat vam omogućuje i primanje poziva, brze odgovore na poruke te opciju pohrane i do 500 pjesama. Uređaj je potpuno kompatibilan sa svim iOS i Android uređajima, a uparivanje uređaja vrši se brzo i jednostavno.