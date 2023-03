Gdje bi putovali? Evo dobrih ideja

Dodjela nagrada koju svi željno iščekujemo ove će se godine održati u noći s nedjelje 12. ožujka na ponedjeljak 13. ožujka. Zanimljive priče te nevjerojatne glumice i glumci koji su nominirani za nagradu Oscar nisu jedini razlog za gledanje - ovogodišnji nominirani filmovi nevjerojatan su izvor inspiracije za nova uzbudljiva putovanja s prekrasnim kulisama, koje potiču ljubitelje putovanja da posjete ova zadivljujuća mjesta i u stvarnom životu.

Booking.com proveo je istraživanje koje je dokazalo da gotovo četiri od deset putnika (37%)* namjerava otputovati na destinaciju koja je bila prikazana u televizijskoj emisiji ili u filmu koji im se svidio. U isto vrijeme kada Hollywood priprema crveni tepih i noć s najviše zvijezda u godini, Booking.com dijeli destinacije koje su se našle pod svijetlima reflektora u nekima od nominiranih filmova.

Memphis, Tennessee, Sjedinjene Američke Države

Nominiran za brojne nagrade, uključujući nagradu za najbolji film i najboljeg glavnog glumca, film prati životnu priču najpoznatije rock and roll ikone, kroz oči njegovog kontroverznog menadžera. Film prikazuje sve uspone i padove, izazove i kontroverze s kojima se kralj rock and rolla susreo tijekom vlastite karijere - od uspona do globalne ikone, do njegove tragične i prijevremene smrti. Poznati umjetnik mnogo je putovao zbog svih svojih rasprodanih izvedbi, a gledatelji su u filmu dobili uvid u destinacije koje su bile važne tijekom njegove karijere. U filmu je prikazan grad Tupelo u kojemu je Elvis odrastao, te Las Vegas i Memphis u kojemu se nalazi njegovo poznato imanje Graceland. U Memphisu, poznatijem kao rodnom mjestu bluesa i rock and rolla, i danas je živa legenda o ovom umjetniku i njegovoj glazbi, stoga nije neobično da turisti u ovome gradu mogu posjetiti nekoliko muzeja i tura koje su posvećene velikoj zvijezdi. Posjetitelji mogu obići kuću u kojoj je Elvis Presley odrastao, te posjetiti nekoliko mjesta posvećenih Elvisu, poput staze Walk of life, Muzeja Elvisa Presleyja i spomenika mladom 13-godišnjem Elvisu.

Gdje odsjesti? Gostinjska kuća u Gracelandu je luksuzni smještaj s modernim uređenjem i vanjskim bazenom, smješten na Bulevaru Elvisa Presleyja te okružen važnim znamenitostima koje su povezane sa životom legende. Od imanja Graceland, koje je moguće posjetiti kao muzej, i Muzeja Elvisovih automobila, dijeli vas samo kratka šetnja. Tamo možete vidjeti nevjerojatne automobile koji su bili u Elvisovu vlasništvu te se udubiti u Elvisov život.

Evia, Grčka

Film o paru influencera koji su pozvani na luksuzno krstarenje za bogataše počinje idealno, ali završava katastrofalno. Kada moćna oluja uništi brod, preživjeli ostaju zatočeni na pustom otoku i bore se za preživljavanje. Na ovogodišnjoj dodjeli ovaj je film nominiran u više kategorija, uključujući nagradu za najbolji film i najbolji originalni scenarij. Ovu satiričnu komediju vrijedi pogledati zbog radnje, ali i zbog nevjerojatnih scena na kojima je snimljena.

Glavna lokacija za snimanje filma bila je Evia, otok na istočnoj obali Grčke, koji je poznat po fantastičnim pješčanim plažama, zadivljujućim planinama i kristalno čistom moru. Rezultati istraživanja koje je proveo Booking.com dokazuju da 62%* putnika koji se žele odmoriti i napuniti baterije u 2023. godini smatra da je Evia savršena destinacija za odmor. Osim što je odlična destinacija za opuštanje, privlačna je i za avanturiste. Turisti na Eviji također se mogu uključiti u brojne aktivnosti na otvorenom, kao što su vožnja kajacima kroz morski prolaz Evripos ili planinarenje na planinu Nikolaos.

Gdje odsjesti? Casa Laios smještena je na plaži Chiliadou, na kojoj su snimane scene filma o preživjelima na pustom otoku. Vanjski bazen okružen je bogatim zelenilom i pogledom na Egejsko more. Ovaj smještaj odličan je za opuštajući odmor, a idealan je i za goste koji žele istražiti okolno područje, šetati i uživati u tradicionalnoj grčkoj kuhinji u jednoj od taverni i barova u središtu Chilliadoua.

Otok Achill, Irska

Sa devet nagrada natječe se film o dva dugogodišnja prijatelja od kojih jedan naglo prekida prijateljstvo. Priča je smještena na zamišljenom otoku, čija je stvarna lokacija snimanja zapravo otok Achill na zapadnoj obali Irske. Nakon gledanja ovoga filma otkrit ćete da ovaj dobro skriveni dragulj stvarno vrijedi posjetiti. Otok Achill poznat je po svojoj predivnoj obali, plažama i planinskom krajoliku koji zaustavlja dah. Prazan i prostran krajolik, u kojemu nećete susresti nikoga osim pokoje ovce, ostavit će dojam kao da ste na drugom planetu, daleko od buke grada. Vožnja autom uz obalu najbolji je način za istraživanje ovoga otoka, za koji se čini kao da nije s ovoga planeta.

Gdje odsjesti? Probudite se uz predivan pogled na more u Wild Atlantic Way House. Ova kuća ima oznaku Booking.com-a za održiva putovanja. Nalazi se u blizini plaže Dooagh, koja povremeno nestaje za vrijeme oluje, a ponovo je dostupna kada oluja završi. Ova kuća za odmor svojim gostima nudi sve što im je potrebno za savršeni odmor tijekom boravka na ovome otoku. U okolici se putnici mogu upustiti u različite aktivnosti na otvorenom, kao što su planinarenje ili lovljenje ribe. Posjetitelji otoka mogu istražiti okolicu pješice ili biciklom, te tako upiti sve prirodne ljepote.