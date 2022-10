Garmin predstavlja kolekciju MARQ druge generacije

Garmin predstavlja MARQ - drugu generaciju, kolekciju pet luksuznih modernih funkcionalnih satova MARQ Athlete, MARQ Adventurer, MARQ Golfer, MARQ Captain, i MARQ Aviator koji su jedinstveno izrađeni da budu pouzdani suputnik za bavljenje sportskim pothvatima, avanturu na otvorenom, letenje i više. Izrađena od titanija 5. klase i živopisnog AMOLED zaslona osjetljivog na dodir s kupolastim safirnim lećama, kolekcija MARQ (Gen 2) jača je i svjetlija nego prije - a ipak ostaje iskovana od autentičnog Garmin DNK. S namjenskim funkcijama, trajanjem baterije do 16 dana u načinu rada pametnog sata i pažljivo odabranim materijalima, svaki MARQ sat je namjerno projektiran za bilo koju životnu avanturu.

Sofisticirani dizajn praktičan za svaki dan

Dizajnirana vrhunskom izradom i s pažnjom na detalje, kolekcija MARQ izrađena je od materijala poput titanija, keramike i safirnog stakla. Titanij visoke učinkovitosti 5. klase je pet puta jači i tvrđi od većine čelika, što povećava otpornost na toplinu i koroziju, čineći ga otpornijim na ogrebotine i lakšim na zapešću u usporedbi s nehrđajućim čelikom. Kućište sata od 46 mm sadrži kupolastu safirnu leću i živopisni AMOLED zaslon osjetljiv na dodir visokog odziva za poboljšanje svakodnevnog iskustva pametnog sata i interakcije s kartom. Remeni su pomno dizajnirani za svaku aktivnost i uključuju titanij, hibridnu kožu, jacquard tkaninu, najlon i silikon.

Trajanje baterije do 16 dana u načinu rada pametnog sata znači da ne morate brinuti o punjenju tijekom putovanja ili čak tijekom noći. Dok spava, MARQ prikuplja vitalne biometrijske podatke kako bi dao individualizirane informacije o kvaliteti sna, stresu i oporavku. Kada dođe vrijeme za ponovno punjenje, magnetski punjač se bez napora usklađuje sa svakim MARQ satom, s vremenom punjenja od jednog sata - dvostruko brže od prethodnog dizajna.

Vrhunske funkcije za moderne istraživače

Više od dodatne opreme, kolekcija MARQ uključuje Garmin paket zdravstvenih i wellness funkcija koje rade 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kao što su praćenje otkucaja srca, disanja i stresa na zapešću, napredni uvidi u san, praćenje energije Body-Battery i novi Jet Lag Adviser1. Bez obzira radi li se o svjetskom putniku ili sportašu koji sudjeluje na događajima u zemlji ili inozemstvu, Jet Lag Adviser pomaže korisnicima da se osjećaju najbolje što mogu psihički i fizički. Koristeći povijest spavanja i druge metrike, savjetnik preporučuje količinu izloženosti svjetlu, raspored spavanja i tjelovježbu kako bi se smanjili učinci jet laga za sljedeće dugo putovanje. Funkcija će predložiti što učiniti i u koje vrijeme za brzu prilagodbu na novu vremensku zonu i čak slati obavijesti na zapešće dajući savjete i podsjetnike za stvari kao što su unos kofeina, prehrana i više. Prije polaska, korisnici mogu unijeti detalje putovanja u aplikaciju Garmin Connect i pratiti kako se interni sat njihovog tijela prilagođava novom odredištu.

Novo u svim MARQ satovima, kolekcija uključuje podršku za višepojasni GNSS, višefrekventni GPS (L1 + L5) i Garmin SatIQ tehnologiju, koja osigurava vrhunsku točnost pozicioniranja u bilo kojem okruženju dok optimizira trajanje baterije. Bez obzira kamo vas avantura vodi, ova tehnologija automatski odabire pravi satelitski način rada za okolinu u stvarnom vremenu.

Upoznajte MARQ kolekciju

MARQ Athlete

Prikladan za svako natjecanje, MARQ Athlete izrađen je od titanijskog kućišta, brušenog DLC ​​obloženog okvira i izrađen od laganog remena od prozračne silikonske gume za sigurno pristajanje i točna očitanja senzora. Sportaši će moći pratiti sve aspekte svoje izvedbe, treninga i oporavka pomoću naprednih metrika kao što je Spremnost za trening, koja daje ocjenu temeljenu na kvaliteti sna, oporavku, opterećenju treninga i više, tako da mogu odrediti je li dobar dan za pomicanje granica. Za trkače, MARQ Athlete uključuje širok raspon naprednih funkcija treninga kao što je PacePro, koji održava trkačevu strategiju tempa na pravom putu uz usmjeravanje prilagođeno stupnju dok trče stazu, i Real-Time Stamina za praćenje i upravljanje naporom kroz aktivnost kako bi se izbjeglo izgaranje. Osim praćenja dnevnih aktivnosti, MARQ Athlete dolazi s predinstaliranim sportskim aplikacijama za sve atletske aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla, plivanja, skijanja, golfa, loptice i tenisa, vježbanja u teretani i surfanja, da spomenemo samo neke, zajedno s jednostavnim- za praćenje animiranih kardio vježbi, vježbi snage, joge i pilatesa.

MARQ Adventurer

Kao moderna interpretacija klasičnog funkcionalnog sata, MARQ Adventurer ima inovativan kožni dizajn od ruba do ruba i izdržljiv gumeni hibridni remen za rad u ležernom okruženju kao i tijekom aktivnosti. Kombinira elegantnu kožu s povećanom otpornošću na znoj i mrlje. Okvir kompasa koristi kardinalne smjerove i oznake od 360 stupnjeva kako bi pomogao korisnicima da budu na pravom putu dok koriste funkciju orijentacijskog trčanja za navigaciju do svog odredišta. S unaprijed učitanim TopoActive kartama na zapešću, avanturisti mogu jednostavno pristupiti i kretati se točkama interesa, visinskim profilima i više. Za veću svijest, NextFork daje udaljenost do sljedećeg raskrižja staze kao i naziv nadolazeće staze.

MARQ Golfer

S bojama inspiriranim terenom za golf, zelenim keramičkim umetcima, prilagođeno ugraviranim okvirom i zelenim najlonskim remenom od jacquard tkanja u tri tona, ljubav prema igri neće proći nezamijećeno. Prethodno instaliran s više od 42 000 golf terena širom svijeta, MARQ Golfer će automatski detektirati koji se teren igra kako bi dao preciznu udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane terena, plus smjer nagiba uz Green Contours (potrebno je članstvo u aplikaciji Active Garmin Golf). MARQ Golfer uključuje najnaprednije golf funkcije iz Garmina, uključujući Virtual Caddie, Hazard View, Wind Data, PinPointer i uključuje tri Approach CT10 senzora palice za golf za automatsko praćenje palice.

MARQ Captain

Izrađen s nautičkim detaljima poput tamnoplavog keramičkog okvira s mjeračem vremena za regatu i prugastim najlonskim remenom inspiriranim utrkama, MARQ Captain savršen je prvi časnik. Ugrađeni Regatta Timer pomaže nautičkim trkačima da prijeđu početnu točku u pravo vrijeme, koristeći GPS vrijeme za snimanje za izračunavanje idealne pozicije i mjerač vremena koji pokazuje vrijeme do puške. Za bolju svijest o situaciji na vodi, upozorenja i alarmi signalizirat će skoru promjenu plime i otpora sidra. Pristupite autopilotu direktno sa zapešća uz MARQ Captain da biste promijenili smjer, uključili upravljanje uzorkom i slijedili rutu. MARQ Captain također uključuje profile za druge aktivnosti na vodi kao što su vožnja kajakom, stojeće veslanje na dasci, jedrenje na dasci, kitesurfing i kiteboarding.

MARQ Aviator

Bilo da ste pilot ili zaljubljenik u zrakoplovstvo, MARQ Aviator temelji se na strasti prema letenju. Dizajniran je s narukvicom od brušenog titana, zaokretnim karikama i kopčom za zaključavanje te keramičkim okvirom s 24-satnim GMT okvirom. Koristite MARQ Aviator za navigaciju do lokacije ili međutočke u svjetskoj aeronautičkoj bazi podataka ili odaberite funkciju Najbliži za aktiviranje putanje do obližnje zračne luke. Sa zrakoplovnim upozorenjima, piloti mogu postaviti minimalni bočni vjetar i uvjete leta koji im odgovaraju i biti obaviješteni kada je dobro vrijeme za let. Za svjetske putnike, MARQ Aviator's Jet Lag Adviser brojčanik prikazuje vremensku zonu pilota, realnu vremensku prognozu i, nakon što se u potpunosti prilagodi, automatski će se ažurirati kako bi pokazao 24/7 navođenje o svjetlu, spavanju i vježbanju. Za vrhunsku svijest o situaciji, piloti se mogu pomicati po pokretnoj karti dodirom, vidjeti NEXRAD radar prekriven rutom i pristupiti zrakoplovnoj prognozi vremena, uključujući METAR, TAF i MOS1, kako bi vidjeli vjetrove, vidljivost, barometarski tlak i više.

MARQ (Gen 2) kolekecija ima maloprodajnu preporučenu cijenu u rasponu od 1.950€ do 2.550€.

1 Kada je uparen s kompatibilnim pametnim telefonom, s mobilnim podacima, u dometu BLUETOOTH® tehnologije. Funkcija Jet Lag Adviser će biti uskoro dostupna.