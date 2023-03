Garmin Forerunner 265 i Forerunner 965 GPS satovi za trčanje

Garmin je danas najavio seriju Forerunner 265 i Forerunner 965, svoje prve namjenske pametne satove s GPS-om i živopisnim AMOLED zaslonima. Lagani, svijetli i napravljeni za bilo koju udaljenost, Forerunner 265 i Forerunner 965 imaju opciju uvijek uključenog zaslona u boji koji se lako čitaju bez obzira na vremenske uvjete, dok zaslon osjetljiv na dodir nadopunjuje tradicionalni dizajn s 5 tipki, omogućujući brz pristup svakodnevnim zdravstvenim funkcijama, pametnim obavijestima i više. Forerunner 965 također uključuje okvir od titana koji ostavlja dojam dok je još uvijek lagan na zapešću. Osim toga, napredna metrika treninga i uvidi u oporavak pomoći će sportašu da se pripremi za svoju sljedeću veliku utrku - sve bez žrtvovanja trajanja baterije; Forerunner 265 ima do 15 dana trajanja baterije u modu pametnog sata, dok Forerunner 965 nudi do 23 dana.

Forerunner 265 i Forerunner 965 nude inovativne alate koji pomažu sportašima da pomaknu granice.

Započnite slobodan dan s jutarnjim izvješćem koje pruža pregled sinoćnjeg sna i izglede za dnevni trening, uz HRV (varijabilnost otkucaja srca) status i vremensku prognozu (kada je uparen s pametnim telefonom) 1 .

Upotrijebite widget utrke da biste dobili savjete za trening, personalizirane dnevne predložene treninge i predviđanja vremena završetka za nadolazeću utrku na temelju detalja o stazi, vremenu i izvedbi.

Pogledajte personalizirane dnevne predložene treninge koji se prilagođavaju nakon svakog trčanja kako bi uskladili performanse i oporavak, a također uzimaju u obzir nadolazeće utrke koje se dodaju u kalendar Garmin Connect.

Odredite je li dobar dan za naporan ili lagani dan s ocjenom spremnosti za trening na temelju kvalitete sna, oporavka, opterećenja tijekom treninga i više.

Pratite varijabilnost otkucaja srca tijekom spavanja kako biste bolje upravljali oporavkom i općom slikom zdravlja.

Izmjerite snagu trčanja i dinamiku trčanja kao što su ritam, duljina koraka, vrijeme kontakta s tlom i više, izravno sa zapešća - nije potrebna aplikacija ili dodatak.

Dizajnirani za trkače, od trkača, Forerunner 265 i Forerunner 965 namjenski su izrađeni po obliku i funkcijama kako bi sportašima pomogli u boljem planiranju, pripremi, izvedbi i povezivanju.

Serija Forerunner 265

Kako bi pomogao sportašima da postanu bolji, brži i učinkovitiji na dan utrke, Forerunner 265 uključuje alate za praćenje performansi iz Garmin Firstbeat Analytics kao što su VO2 max, stanje izvedbe, učinak treninga i više. Oni koji treniraju za svoju sljedeću utrku mogu iskoristiti dvije opcije prilagodljivog plana treninga: ili unijeti informacije o utrci u kalendar Garmin Connect i primati dnevne predložene treninge ili koristiti besplatne planove Garmin Coach od stručnih trenera. Kada treniraju na otvorenom, sportaši mogu planirati svoju strategiju za dan utrke koristeći PacePro - vođenje tempa prilagođenog stupnju za odabrane staze ili udaljenosti - i trčati s povjerenjem znajući da će SatIQ tehnologija i višepojasni GPS pružiti vrhunsku točnost pozicioniranja čak i u najzahtjevnijim okruženjima.

Dizajniran za praćenje opće dobrobiti 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, Forerunner 265 uključuje Pulse Ox senzor2 baziran na zapešću, praćenje energije Body Battery, napredno praćenje spavanja i ocjenu spavanja, praćenje stresa, menstrualnog ciklusa, trudnoće i više. Prepun povezanih funkcija, Forerunner 265 omogućuje sportašima: primanje pametnih obavijesti; preuzimanje pjesme sa Spotifya, Deezera ili Amazon Musica (potrebna je premium pretplata) za slušanje bez telefona; trčite bezbrižnije uz otkrivanje incidenata, pomoć i LiveTrack; povjetarac kroz redove na blagajni uz Garmin Pay beskontaktno plaćanje; i više.

Forerunner 265 dostupan je u dvije veličine: Forerunner 265S veličine 42 mm ima do 24 sata trajanja baterije u GPS načinu rada i do 15 dana u načinu rada pametnog sata, dok Forerunner 265 veličine 46 mm nudi do 20 sati trajanja baterije u GPS načinu rada i do 13 dana u modu pametnog sata.

Forerunner 965

Napravljen za one sportaše koji teže biti najbolji, Forerunner 965 nadovezuje se na Forerunner 265 dodajući dodatne metrike performansi, ugrađeno mapiranje i mogućnost pohranjivanja više pjesama izravno na sat. Kako bi ostali u toku s treningom, sportaši mogu koristiti novu funkciju omjera opterećenja za praćenje kratkoročnog i srednjoročnog omjera opterećenja - sve unutar granica koje će im pomoći da ostanu zdravi i izbjegnu nazadovanje. Kako bi pomogli sportašima da spriječe izgaranje, uvidi u izdržljivost u stvarnom vremenu prate i upravljaju njihovim razinama napora, dok im ClimbPro omogućuje uvid u informacije u stvarnom vremenu o trenutnim i nadolazećim usponima, uključujući uspon, udaljenost i uspon. Osim toga, bilo da trče gradskim ulicama ili voze bicikl kroz gusto prekrivene staze, ugrađene karte u punoj boji pomoći će sportašima da ostanu na stazi i prijeđu udaljenost.

S laganim okvirom od titana, kućištem od 47 mm i najvećim Garmin AMOLED zaslonom od 1,4 inča, Forerunner 965 ima do 31 sat trajanja baterije u GPS načinu rada i do 23 dana u načinu rada pametnog sata.

Forerunner 965 bit će dostupan kasnije u ožujku i ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 649,99 € dok je Forerunner 265 dostupan sada za €499.99.