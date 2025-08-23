Zagrebački kvartovi kulture u rujnu

Završni, treći ciklus Zagrebačkih kvartova kulture održat će se u rujnu u tri kvarta te uključiti više od 25 događaja na otvorenom - 6. i 7. rujna u Klaki, 13. i 14. rujna u Folnegovićevom naselju, a 20. i 21. rujna u Cvjetnom naselju.

Program obuhvaća raznovrsnu i šaroliku ponudu, od koncerata, kazališnih i plesnih predstava za djecu i odrasle, filmske hitove, radionice, poeziju, izvedbe suvremenog cirkusa te aktivne razgovore s građanima, priopćio je Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture.

Glazbeni program donosi koncerte Zagrebačkih solista, koncertnu izvedbu projekta Croatian FolkDrum autora Borne Šercara, uz vokale članica Ansambla LADO, a nastupat će i Zagrebački orkestar ZET-a te mimohodom označiti dolazak kulture u svaki kvart.

Kazališni program posvećen je djeci

Fokus kazališnog programa je na djeci. "Vještica Hillary ide u operu", predstava je zagrebačkog HNK u režiji Ivana Lea Leme koju izvode Dora Lipovčan, Kristijan Potočki te operna prvakinja Ivana Lazar i mlada hrvatska sopranistica Josipa Bilić.

Tu su i "Profesor Baltazar put oko svijeta" autorice Petre Radin u režiji Marija Kovača i u produkciji Tvornice lutaka, "Kraljevna na zrnu graška" u režiji Ivice Šimića i produkciji kazališta Mala scena, "Nježni sport" u režiji Marija Kovača, nastao po istoimenom kultnom stripu Ivice Bednjanca.

Odraslima je namjenjena predstava "Munchhausen" teatra Exit u režiji Borisa Kovačevića i izvedbi Vilija Matule, te monodrama "Lijevo-desni glumac" Zijaha A. Sokolovića. U sklopu kazališnoga programa je i zabavna predstava "Šetači pasa" u izvedbi Jelene Hadži-Manev, Zorana Pribičevića i Josipe Oršolić.

Veliki odaziv posjetitelja

I treći ciklus uključuje domaće književno stvaralaštvo - i to kroz program Poezija u kvartu i upoznavanje pjesnika svih generacija, te gostovanja suvremenog cirkusa.

Program ovaj put sadrži i radionicu vezenja pod vodstvom umjetnice Ive Čukelj, ekološku radionicu Počisti u svom kvartu, gostovanje programa Slušaj me pod vodstvom Andrije Škare te aktivni razgovor s građanima Umjetnost u našem kvartu.

Zagrebački kvartovi kulture ove se godine održavaju u tri ciklusa i obuhvaćaju 14 kvartova. Prvi je ciklus održan u ožujku i travnju na Knežiji, u Sesvetskom Kraljevcu, Markuševcu, Brezovici i Prečkom uz više od pet tisuća posjetitelja, drugi je ciklus održan u svibnju, lipnju i srpnju u Zapruđu, Središću, Vrbanima, Novom Jelkovcu, Laništu i Gajnicama te je okupio 20 tisuća posjetitelja.

Ravnatelj Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture Hrvoje Laurenta izrazio je zadovoljstvo ovogodišnjim, drugim izdanjem Zagrebačkih kvartova kulture.

- Iza nas je puno rada, no sav napor i ulaganje višestruko nam je uzvraćen odazivom i reakcijom publike. Prva dva ciklusa posjetilo je čak 25 tisuća posjetitelja. Nakon kratke ljetne stanke, na samom početku sezone, opet sa zabavnim i raznovrsnim programom stižemo u dvorišta i pod prozore stanovnicima tri kvarta - u Klaku, Folnegovićevo naselje i Cvjetno naselje, rekao je Laurenta.