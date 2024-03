freekind u Vintage industrialu

Međunarodni duo koji čine hrvatska pijanistica i pjevačica Sara Ester Gredelj i slovenska bubnjarka Nina Korošak Serčič dokazuje da ljubav prema RnB, hip-hop i soul glazbi može osloboditi ljude, podići ih i usaditi im nadu.

Scena se upoznala s duom 2020. Godine, s EP-om "not good enough", što je bilo dovoljno za njihove prve nastupe na festivalima i konferencijama poput MENT Ljubljana i Waves Vienna. Koncertnu karijeru po regiji nastavile su na Ljubljana Jazz Festivalu i na najvećim europskim showcase festivalima poput Reeperbahn festivala u Hamburgu, kultnog Eurosonic Noorderslag festivala u Nizozemskoj i francuskog festivalu Europavox.

Prvi dugometražni album "Since Always And Forever", koji je objavljen pod okriljem izdavačke kuće Butter92 i distribucijske podrške Légère Recordings, donosi 12 pjesama, među kojima su singlovi Visualize, Happiness, Good Vibrations, Bright Light i Carry You već postali redovni dio glazbenog programa internacionalnih radio postaja poput FM4 u Austriji, Radio Eins i Flux FM u Berlinu.

Djevojke su već do danas privukle pažnju slušatelja širom svijeta s preko 600 000 streamova na digitalnim platformama. Početkom lipnja vratile su se s prve turne po Velikoj Britaniji, koja se dogodila i uz podršku Ureda za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia). Pred njima je promocija albuma u Njemačkoj i ljetni nastupi na festivalima poput Szigeta, Exit-a, Mostly Jazz-a u Birminghamu, Velvet-a na otoku Krku, LAstovo...