Jan Kinčl i Regis Kattie objavili novo izdanje “Two Sides Of Blue Funk”

Jedno od najzapaženijih prošlogodišnjih imena domaće elektronske scene, deep house / jazz live dvojac Jan Kinčl i Regis Kattie, objavili su novi singl "Two Sides Of Blue Funk".

"Blue Funk" je izvorno nastala kao remiks stvari "Get It Off" koju potpisuje Kerri Chandler, house legenda iz New Jerseya, a kroz live nastupe se pretvorila u potpuno novu pjesmu čiji vokal je ostao jedina poveznica s originalom. Singl je skinut s aktualnog albuma "In Plain Sight" kako bi kroz nove verzije, remikseve i obrade predstavio dvije strane glazbenog spektra u kojem Jan i Regis djeluju.



Jan Kinčl & Regis Kattie - "Two Sides Of Blue Funk"

Na strani elektroničke glazbe nalazi se "Blue Funk", originalna verzija s albuma uz dodatak remiks kojeg u suradnji potpisuju detroitski house producent Javonntte i Jan Kinčl. Na jazz strani je verzija nazvana "Funk Bleu" na kojoj, uz Regisa Kattieja, gostuju cijenjeni glazbenici Krunoslav Levačić, Davor Križić i Luka Veselinović, te live verziju Janko Novoselićevog The Cuban Space Program sastava, u kojem se uz njega nalaze Hrvoje Rupčić, Hrvoje Galler i Zvonimir Šestak, a snimljena je u klubu Boogie za vrijeme njihovog prvog nastupa s tim projektom.

Izdanje već dobiva međunarodnu podršku i pohvale svjetskih imena; neka od njih su detroitski producenti Alton Miller, Norm Talley i Mark Flash, zatim Pablo Valentino, Kai Alce iz Atlante, Jimpster, kao i Derrick L. Carter, jedan od ključnih Chicago house izvođača, te francuska legenda elektroničke glazbe Laurent Garnier.

Jan Kinčl & Regis Kattie - "In Plain Sight"

Zagrebački techno/house DJ i producent Jan Kinčl i francuski jazz klavijaturist Regis Kattie zajedničke utjecaje vuku iz house, jazz, acid i techno glazbe, a kombiniranjem tih žanrova nastao je debitantski album objavljen za zagrebački PDV Records. "In Plain Sight" je odmah po izlasku uhvatio odlične kritike, a pohvale su stigle i od kultnih svjetskih imena kao što su Laurent Garnier, Alex Barck (Jazzanova), Volcov, DJ Nobu, Tony Humphries, Lefto ili Kai Alce.

Nakon što je "In Plain Sight" završio na gotovo svim listama najboljih albuma za 2018. godinu, proglašen jednim od najsvježijih hrvatskih ostvarenja instrumentalne glazbe, a najavni singl "Florette" uvršten među najbolje singlove godine, Jan i Regis su osvojili i nagradu struke Ambasador za najbolji live act i album godine. Uz objavu singla "Two Sides Of Blue Funk" dvojac najavljuje i skorašnje izdanje "LA Rework" za argentinski label Onward Recordings.



Jan Kinčl i Regis Kattie - "Florette"

Različite glazbene pozadine i sklonost improvizaciji čine svaki nastup ovog dvojca jedinstvenim, a uz popis nastupa koji ih kroz travanj vode u Umag, Split, Zadar i Ljubljanu, prilika za vidjeti ih uživo je i na Southern Soul Festivalu u Crnoj Gori, kao i na Love International i Dimensions festivalima.

"Two Sides Of Blue Funk" je dostupan na PDV-ovom webu, Bandcampu i svim standardnim digitalnim shopovima.

Popis pjesama:

01 Blue Funk - LP Version

02 Blue Funk - Javonntte & Jan Kinčl Remix

03 Funk Bleu - Instrumental Version feat Krunoslav Levačić, Davor Križić and Luka Veselinović

04 Funk Bleu - Janko Novoselić's "The Cuban Space Program" Live Version feat Hrvoje Rupčić, Hrvoje Galler and Zvonimir Šestak