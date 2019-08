Festival MONOPLAY od 19. do 23. kolovoza u Zadru

Jedanaesto izdanje MONOPLAYA, festivala solo izvedbi, održat će se od 19. do 23. kolovoza u Zadru. Uz glavni program koji uključuje izvedbe domaćih i svjetskih umjetnika, publiku očekuje i raznovrstan popratni program; ovogodišnje izdanje tako kroz različite medije i sadržaje donosi uvid u lokalne i svjetske plesne tendencije u suvremenom plesu i izvedbenim umjetnostima.

Kao uvertira u festival, 6. kolovoza započelo je osmo izdanje edukativne platforme STREAM Zadar, ciklus radionica koja će u narednih 12 dana okupiti stotinjak plesača iz Hrvatske i Europe.

Glavni program festivala održava se u Kazalištu lutaka u Zadru - 11. MONOPLAY 19. kolovoza otvara plesna izvedba STRANGELY ENOUGH talijanskog umjetnika Francesca Scavette u izvedbi Gry Kippeberg, koja se bavi vezom između fizikalnosti i percepcije intimnih stanja. Drugog festivalskog dana, 20. kolovoza, publici će se predstaviti norveška koreografkinja i izvođačica Mette Edvardsen uz solo BLACK koji predstavlja igru u vremenu i prostoru gdje je samo tijelo fizički prisutno. Brazilski umjetnik Pol Pi 21. kolovoza izvest će solo ECCE (H)OMO, koji se bavi pojmom nasljeđa u plesu. Pretposljednji festivalski dan donosi solo projekte domaćih umjetnika: Next Big Thing Ivane Kalc, Viola, ja i nas dvije Nastasje Štefanić, te Not So Simple Sample Šimuna Stankova. Festival 23. kolovoza zatvara predstava Him, nekonvencionalni projekt čuvene talijanske kazališne skupine Fanny & Alexander, koji iz potpuno nove perspektive donosi projekciju filma o Čarobnjaku iz Oza; uz diktatora-dirigenta opsjednutog filmom i koji ga neprestano sinkronizira, pripisujući si sve uloge i sav zvuk: glasove, glazbu i zvučne efekte.

I ove godine MONOPLAY uključuje MONOazu, projekt koji je u suradnji s barom Botaničar iz Zagreba pokrenut prošle godine, a održava se u crkvi Sv. Dominika. MONOaza zapravo donosi veći dio popratnog festivalskog programa, a zamišljena je kao svojevrsna oaza umjetnosti, kulture i kreativne ugostiteljske ponude. U MONOazi će tijekom festivala biti prikazane izložbe i instalacije Marina Tudora, Ksenije Španec i Josipa Kresovića, kao i biti predstavljeni raznovrsni projekti, između ostalog umjetničko istraživanje IMRC kolektiva koji djeluje u polju suvremenog plesa, specifičnog po tome što uključuje plesače s i bez tjelesnog invaliditeta (srijeda, 21. kolovoza) te predstavljanje projekta „1:0" koji obilježava 10 godina suradnje Petre Hrašćanec i Saše Božića (četvrtak, 22. kolovoza). Jedan od vrhunaca programa MONOaze svakako će biti nastup Stiana Westerhusa - najpoznatiji kao jedan od najzanimljivijih apstraktnih gitarista sjeverne Europe, Westerhaus je vodeće ime norveške suvremene scene, renomirani umjetnik u krugovima avangardnog jazza i šire te gitarist koji je u stalnoj potrazi za novim izazovima.

Pored MONOaze, dio popratnog programa održat će se u Kazalištu lutaka u Zadru - valja izdvojiti predstavljanje solo radova studenata odsjeka plesa Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu te predstavljanje zadarske plesne scene u okviru kojeg će svoje radove predstaviti autorice i izvođačice Matea Bilosnić, Patricia Gospić, Nataša Kustura, Maja Petani, Korina Oltran i Sanja Petrovski. U ovom će prostoru za vrijeme trajanja festivala biti održana i izložba Izložba publike - 10 godina Monoplaya u čijoj realizaciji sudjeluju sami posjetitelji - izložba se sastoji od osobnih eksponata koje su odabrali sami posjetitelji pa će kroz ovaj program tako publika moći evocirati uspomene na prvih deset godina Monoplaya!

Važno je izdvojiti da će ovogodišnji Monoplay po prvi puta predstaviti projekt MONOdeskripcija, prvu plesnu izvedbu prilagođenu za slijepe i slabovidne. Riječ je o izvedbi predstave Ecce (H)omo Pola Pija, a ovo je prvi puta da se u Hrvatskoj na ovakav način prilagođava plesna predstava, a u Zadru prva predstava uopće. MONOdeskripcija se provodi u suradnji s Centrom za audiodeskripcije iz Zagreba.

I ove godine nakon izvedbi omogućena je direktna komunikacija umjetnika i publike i to kroz program Kritičkog parkoura. Naime, u suradnji s plesnim kritičarkama Ivom Nerinom Sibilom i Majom Đurinović svake večeri nakon predstava glavnog programa održat će se susreti čiji je cilj komunikacija umjetnika i publike, artikulacija koreografskih i izvođačkih praksi, kao i artikulacija procesa gledanja.

Umjetničke direktorice festivala su Petra Hrašćanec i Sanja Petrovski, a Festival zajednički organiziraju Zadarski plesni ansambl i umjetnička organizacija 21:21 iz Zagreba.

Ulaznice za festival mogu se rezervirati putem e-maila na info@monoplay.eu, a kupiti prije izvedbi na blagajni Kazališta lutaka Zadar. Cijena ulaznica za glavni program iznosi 35,00 kn, a za sve ostale programe - ulaz je slobodan!