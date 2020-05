Ferragosto JAM 13 ugošćuje ZEZ Festival

Nastavno na dosadašnje najave dva gostujuća festivala na Ferragosto JAMU, konceptu se pridružuje i zagrebački ZEZ Festival koji pod krilaticom "Slušaj drugačije" daje prostora glazbi eksperimentalnijeg usmjerenja. ZEZ takeover na jedan dan prevode bendovi Seven That Spells, Chui, Truth ≠ Tribe, projekt Živa Voda koji će za ovu prigodu interpretirati EKV, duo Playground Hustle te plejada elektronskih aktera: DJ Labud, Babilonska, ELEVEN i članovi VOLTA kolektiva - Kornet & N/OBE. Usprkos potencijalnoj nemogućnosti održavanja festivala u terminu od 5. do 9. kolovoza, lineup će ostati isti, a organizacija Ferragosta oglasila se po pitanju možebitne odgode i prebacivanja festivala u drugi termin.

Psihodelični, pomaknuti, vanserijski Seven That Spells na domaćoj sceni uživaju mitski status i izazivaju opravdano divljenje ne samo zbog sviračkih sposobnosti već i uspješne internacionalne karijere. Odsvirali su više od 500 koncerata i mnoštvo turneja po svijetu, nastupali u klubovima duž cijele Europe i na prestižnim festivalima Duna Jam, Roadburn i mnogim drugima. Predvođeni samouvjerenim i talentiranim Nikom Potočnjakom, u svirkama isprepliću noise, krautrock, post rock, psihodeliju i metal. U svojoj misterioznoj biografiji navode da dolaze iz 23. stoljeća gdje je rock mrtav te da kao putnici kroz vrijeme i dimenzije svojim povratkom nastoje spriječiti tragičan ishod dosadne povijesti.

Seven That Spells - „Future Lords"

Posljednjim albumom „Iz kapetanovog dnevnika" instrumentalna četvorka Chui ruši vlastite rekorde u približavanju jazza široj publici čemu u prilog ide i fantastična posjećenost na dosad najvećem klupskom koncertu početkom godine u Zagrebu. Album je posveta znanstvenoj fantastici s referencama na Star Trek, Star Wars i stripove Moebiusa, ujedno i avantura istraživanja jazza i njegovog koegzistiranja s funkom, space rockom, world musicom, punkom i elektronikom. Stvoreni hibrid kritika je prozvala retrofuturizmom, pa i laskavim žanrom za sebe - chuizmom. Glava benda je svestrani klavijaturist i skladatelj Toni Starešinić, a uz bok mu stoje izuzetni glazbenici - saksofonist Vojkan Jocić, basist Konrad Lovrenčić (Kries, Elemental) i bubnjar Ivan Levačić (Kries, ABOP, ELEVEN).

Chui - „Sila mi je"

Živa Voda je projekt glazbenika zagrebačke post jazz scene čije temelje čine vokalistica Maja Rivić, saksofonist Mak Murtić i gitarist Luka Čapeta, između ostalog svo troje poznati i po djelovanju unutar Mimika Orkestra. Uz pridružene razne goste s lokalne i internacionalne scene, na neobičan način interpretiraju opuse poznatih svjetskih i domaćih izvođača kao što su Darko Rundek, Josipa Lisac, Massive Attack, Prince, Björk i mnogi drugi, a na Ferragostu će izvoditi repertoar kultne grupe EKV. Unutar zadanih parametara, Živa Voda improvizira, spontano istražuje i rasteže pojmove glazbenih žanrova i mogućnosti instrumenata, bilo da se radi o egzotičnim grooveovima bubnjeva i udaraljki, progresivnim gitarskim i puhačkim linijama ili pak snažnim i kameleonskim vokalima. Živa Voda je sjajna prilika za doživjeti nešto poznato na potpuno drugačiji način!

Živa Voda - „Eleanor Rigbi" (Beatles Cover)

Mak i Luka iz Žive Vode uz perkusionista Nenada Kovačića i tubista Juricu Rukljića okupljeni su i unutar benda Truth ≠ Tribe, relativno nove pojave na alternativnoj sceni čiji prvijenac „Distances" zavodljivo kombinira glazbu zapadne Afrike i Balkana sa psihodeličnim rockom i jazzom. Slojeviti i zaigrani, s ambicijom da glazbi podare i širi kontekst, za debi album kažu da je inspiriran konceptom tzv. balkanske rute i migracijom kroz prostor i vrijeme.

Truth ≠ Tribe - „LA 1992"

Playground Hustle su producentica Ivona Eterović (tonota) i vokalistica/tekstopisac Marija Magdalena Slović (Megi). Ovaj zagrebački duo spaja mračnu elektroniku i eksperimentalni rap korespondirajući s modernim zapadnjačkim klupskim electro/rap trendovima. Iza sebe imaju tri studijska albuma te nekoliko zapaljivih singlova i video spotova poput „Tl;dr", „Pikule", „Nije me briga" i „Mladež Bez Boga", sve s posljednjeg albuma „IGLE" izdanog krajem 2019.

Playground Hustle - „Mladež bez Boga"

Elektronski dio ZEZ takeovera upotpunit će ELEVEN, samostalni glazbeni projekt ABOP-ovog bubnjara Ivana Levačića koji vozi od electronice, IDM-a, electra i techna, zatim DJ Labud poznat i po djelovanju unutar skupine mladih entuzijasta Ekstrakt, a majstori eksperimentacije i predvodnici zagrebačke hibridne klupske scene Kornet i N/OBE iz VOLTA kolektiva pripremaju B2B set pun intenzivne i futurističke selekcije. Elektroniku zaigrane produkcije iz hibridne rodbine bassa, breaksa i cluba predstavit će Babilonska, ujedno i organizatorica ZEZ Festivala.

ZEZ (Zavod za eksperimentalni zvuk) predstavlja koncertne cikluse eksperimentalne glazbe koji se od 2013. održavaju u klubu KSET, utočištu drugačijih i eksperimentalnih glazbenih formi koje iskaču iz uobičajenog formata jazza, punka, noise rocka, popa, metala ili elektronike. Iz mutacije ovih ciklusa nastao je i ZEZ Festival koji bi svoje treće izdanje trebao doživjeti ove godine. Premijerno gostovanje ZEZ-a na Ferragostu u vidu jednodnevnog preuzimanja jedne od pozornica predstavlja još jače otvaranje Ferragosta prema domaćoj nezavisnoj sceni.

Vezano uz neizvjesnu situaciju što se tiče generalno održavanja koncerata i festivala, organizacija Ferragosto JAMA se izjašnjava:

„Pratimo situaciju svakodnevno i svjesni smo svih mogućih scenarija. Želimo ostati pozitivni i nadati se najboljem jer je do kolovoza još dosta vremena i promjene s popuštanjem mjera i epidemiološkom slikom događaju se relativno brzo, ali i nepredvidivo, stoga gledamo na stanje potpuno svjesni mogućnosti drugačijih ishoda. S tim na umu, razmotrili smo i imamo opciju da festival prebacimo na rujan ove godine ili na ljeto 2021. Ukoliko dođe do bilo kakvog pomicanja termina, naglašavamo da će lineup ostati isti i baš zbog toga smo i izlazili s novim imenima jer nastup svih dosad najavljenih izvođača na Ferragostu ostaje potvrđen za 13. izdanje u svakom slučaju. Kupljene ulaznice također će vrijediti i ako se prebacimo na novi termin, no ukoliko će u tom slučaju nekome potrebno, moći će ostvariti povrat novca o čemu ćemo obavijestiti putem društvenih mreža."

Ferragosto JAM 13 trenutni lineup:

Pips, Chips & Videoclips, Repetitor, Atheist Rap, Overflow, Mortal Kombat, Svemirko, Jonathan, ABOP, Buč Kesidi, Je Veux, Lovely Quinces, Mašinko, Crvi, pocket palma, Ajs Nigrutin,...

Jeboton Feštival takeover: Porto Morto, JeboTon Ansambl, Peglica i Komandos, nemanja, Pseća plaža, Sfumato, Trophy Jump, Mellowteen

Drito takeover: z++, Krankšvester (B strane), Kuku$, Grše, Buntai, Trepaj il' krepaj

ZEZ takeover: Seven That Spells, Chui, Truth ≠ Tribe, Živa Voda: EKV, Playground Hustle, DJ Labud, Babilonska, ELEVEN, Kornet & N/OBE (VOLTA) b2b set

Ferragosto JAM se održava na Orahovačkom jezeru. Festivalske ulaznice mogu se kupiti online putem Entrio sustava po pretprodajnoj cijeni od 150 kuna za sve dane festivala.

U konačnici će lineup brojiti oko 70 izvođača. Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.