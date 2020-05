Petka napravio još jedan show

'Ovo je prvi put da sam se našminkala nakon dugo vremena', rekla je Ana Rucner, gostujući u emisiji Dalibora Petka, koji se nakon šest tjedana ponovno vratio u studio. Ana Rucner otvorila je novu sezonu gostovanja i odgovorila na sva pitanja voditelja. Petko je rekao da završi rečenice, a na onu koja je počela s 'Volim biti zaljubljena', Ana je dodala: 'jer je to najbolji osjećaj na svijetu'. U karanteni joj je najviše nedostajala majka, rekla je da najviše telefonira sa školom te da si je jedan dan priuštila spavati do podne.

U izolaciji ipak nije uspjela u potpunosti srediti svoj ormar i naučiti savršeno ispeglati košulje. Ana je otkrila i da će u lipnju održati svoju tradicionalnu manifestaciju 'Ana u Gradu', a kako će izgledati taj doček ljeta s prvim zrakama sunca u Dubrovniku, još ne zna, jer čeka kaže konačne upute Stožera.

Mia Dimšić priča i pjeva unatraške

Uz Anu Rucner u 'Dalibor Petko Showu' gostovala je i kantautorica Mia Dimšić. Mlada pjevačica promovirala je pjesmu 'Unatrag' te pokazala svoj neobični talent. Mia može pričati i pjevati unatraške. 'Otkrila sam taj talent još u osnovnoj školi, kad mi je bilo dosadno na nastavi. Dugo sam mislila da to svi mogu, no da to nitko ne radi jer nema smisla. A onda, na jednom obiteljskom okupljanju se to slučajno saznalo.

svi su bili u šoku, a roditelji su čak razmišljali da me prijave na neki show s neobičnim talentima. Ipak čini mi se da nitko nije mislio da će to jednog dana završiti na televiziji', izjavila je Mia. U studiju je demonstrirala svoju vještinu pjevajući unatraške pjesmu Unatrag, ali i druge izraze poput naslova svojih pjesama. 'Meni to zvuči kao neki mađarski jezik', rekla je pjevačica koja će novu pjesmu izvesti i na ovogodišnjem CMC festivalu, koji se početkom rujna održava u Vodicama.