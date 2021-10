Fali vam energije? Evo što trebate jesti

Energija vam ponekad pada (zapravo, većini nas uvijek pada u nekom trenutku), a to je obično tijekom popodneva, taman kad bi trebali završiti neki posao i krenuti kući. No, ne ide vam zbog umora... pa što treba napraviti?

Svi ćemo odmah sjetiti kave ili nekog sličnog napitka koji nas diže, no to nije ono što biste trebali napraviti. Naime, zbog same prirode kalorija, koje su energetske jedinice, sve namirnice daju energiju, ali neke sadrže više hranjivih tvari koje pokreću metaboličke procese koji je proizvode.

Da biste se osjećali zdravo i napunjeni energijom, potrebni su vam određeni nutrijenti. To nije zato što su stimulansi, poput kofeina, već zato što ih vaše tijelo koristi za proizvodnju energije na staničnoj razini. To je ono što vas zapravo pokreće.

Neki od nutrijenata za proizvodnju energije uključuju vitamine B skupine, karnitin, koenzim Q10, kreatin, željezo, magnezij, kalij i proteine.

Povrće - povrće sadrži više hranjivih tvari koje proizvode energiju, a neke će vam čak priuštiti i nešto proteina, iako ni približno toliko koliko izvori poput mesa, jaja, mliječnih proizvoda, orašastih plodova i graha.

Proteini životinjskog porijekla - meso, riba, jaja i mliječni proizvodi dobri su izvori proteina. Ipak, različita hrana sadrži različite mješavine drugih hranjivih tvari koje proizvode energiju. Ako preferirate hranu koja nije životinjskog porijekla, kao dobar izvor proteina poslužit će orašidi, sjemenke i grahorice.

Voće - voće može biti izvrstan izvor vitamina i minerala, uključujući i one koji pomažu vašem tijelu u proizvodnji energije. Svježe i cijelo voće je najbolje jer starenjem ili sušenjem može izgubiti važne hranjive tvari. Sušeno voće i sokovi također imaju mnogo više šećera u odnosu na svježe voće.

Zamjene za mlijeko - popularne zamjene za mlijeko sadrže neke hranjive tvari koje proizvode energiju, bilo prirodnim putem ili putem obogaćivanja.

Žitarice - žitarice su izvor ugljikohidrata za brzu energiju, kao i nekih hranjivih tvari za održivu energiju. Neki dobri izbori su smeđa riža, zobene pahuljice, cijela pšenica, bijela riža i sl.