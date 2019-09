Extra+terrestrial u Galeriji Miroslav Kraljević

U prostorijama Galerije Miroslav Kraljević 10.9. u 20 h otvara se izložba EXTRA+TERRESTIRAL kustoskog kolektiva COVEN BERLIN, koja se bavi ponovnim prisvajanjem popularnih reprezentacija Drugotnosti.

Izložba će biti otvorena od 10.9. do 27.9.2019. Izložba EXTRA+TERRESTIRAL bavi se temama marginalizacije baziranim na pozicijama roda u razdoblju u kojem su ove teme aktualne radi pokušaja ponovne demonizacije ovih skupina, dok one ujedno još nisu do kraja ni oslobođene od iste.

COVEN BERLIN je kustoski umjetnički seks-pozitivni transdisciplinarni "genderbender" kolektiv iz Berlina, koji se bavi temama feminizma, ljubavi, roda, seksualnosti i umjetnosti. Čine ga Harley Aussoleil, Frances Breden, Lorena Juan, Judy Landkammer, Kiona Hagen Niehaus i Louise Trueheart. Izložba se bavi preispitvanjem i ponovnim prisvajanjem vizualnih i tekstualnih figura Drugotnosti.

Konkretno, ove se pozicije tematiziraju putem figura vještice, vanzemaljaca, čudovišta i kiborga, kao alegorija osjećaja alienacije i separacije od heteronormativnog društva i društva u kojem prevladava bijela rasa. "Čudovište", "nakaze", "čudaci" ili "perverznjaci", samo su neke od nasilnih uvreda koje društvo upućuje osobama LGBTIQ* orijentacije.

Upravo je iskustvo bivanja Drugotnim ili drukčijim od prevladavajućih heteroseksualnih normi roda i seksualnosti ono što ujedinjuje inače razjedinjena iskustva unutar LGBTIQ zajednica. Ženama ovu poziciju dodatno otežava njihova rodno uvjetovana pozicija Drugotnosti, radi koje su često isključene iz društvenog sudjelovanja.

Ponovnim prisvajanjem i rekonfiguracijom umornih klišeja koje društvo nameće ovim skupinama, izložba ponovno preuzima prostor reprezentacije, stvarajući time prostor za samo-određenje i otpor društvenim normama u neprijateljski nastrojenom društvu.

Ove teme preispituju umjetnici .BYTE Zine, Lo-fi Cherry, Lotic + Matt Lambert, Sadie Lune, Rurru Mipanochia, Kiona Hagen Niehaus, Luiza Prado i Moran Sanderovich. Ovo je druga postava izložbe EXTRA + TERRESTRIAL.

U Galeriju Miroslav Kraljević dolazi iz Schwules Museum u Berlinu, gdje je premijerno bila postavljena od studenog 2018. do veljače 2019. godine. Kustosice: COVEN BERLIN, Ana Kovačić i Iva Paska.

Više informacija o izložbi dostupno je na: http://www.g-mk.hr