Izložba "Guste praznine" umjetnice Petre Šabić u Galeriji SC

U sklopu projekta Oni dolaze.... u petak, 13. rujna u Galeriji SC u 20:00 otvorit će se izložba Guste praznine umjetnice Petre Šabić. Izložba je otvorena do 21. rujna, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

GUSTE PRAZNINE

Kreativni proces, u svim svojim oblicima podrazumijeva određeni tip istraživanja, prvenstveno jer polazi od određenog pitanja koje se zatim razlaže u specifičnom procesu iz kojeg slijede produkti transformacije psihičke energije u vidu unaprjeđenja osobne spoznaje. Ispod tkiva slike, ispod membrane koju čini platno te unutar četiri ravnine kojima je omeđena površina djela, događa se proces istovjetan bio-fizio-psihološkom nasljeđu čovječanstva u kojemu se sinteza između nesvjesnih i svjesnih utjecaja te instinktivnih i duhovnih snaga susreću, razbijaju i usklađuju unutar čovjeka.

Izložba jest ujedno predstavljanje slika u kontekstu diplomske radnje pod nazivom Putovanja kroz dualnost prostora slike. U tom kontekstu, postavljanje likovnih elemenata na crnu površinu pretpostavlja postupak konceptualno drugačije naravi od tradicionalno shvaćenog slikanja u kojem se slika, u svojim slojevima, pojavljuje kao upijanje u kapacitet bijele površine. Crna boja u različitim kulturološkim kontekstima poprima drugačija značenja, ali općenito se odnosi na boju pratvari, materije prime[, te evocira pojavu iskonskog kaosa.

Tumačenje unutarnje zbilje ogleda se u svojevrsnom metodičkom pristupu prilikom stvaranja simboličke cjeline. U pristupu slici, bilježenje unutarnjih promišljanja u obliku simboličkih crteža za cilj ima nastaviti intuitivnu težnju da se objasni unutarnja praznina koja se očituje ponekad upravo u kaosu koji podsjeća na imploziju zračenja. Razlaganje vlastitih misli o pojavama oko sebe i unutar sebe u obliku vizualnih tragova predstavlja osvjedočenje spoznajnog procesa. Tamne površine koje podsjećaju na ploče velikih dimenzija sadržavaju oblike koji su podvrgnuti unutarnjoj organizacijskoj logici[3], a određene pauze, predstavljene kao netaknuta crnila, predstavljaju pokušaj sinteze lucidnog u kreativnosti. Cilj ovakve prezentacije jest prikazati radove u kojima je vidljiv sklop imaginarnih rješenja, a impliciranje na ikonografsko iščitavanje pojedine slike teži potaknuti promišljanju o usađenim strukturama ljudske imaginacije sa naglaskom na univerzalnost takvih pojava. (iz predgovora, Petra Šabić)

BIOGRAFIJA



Petra Šabić rođena je u Zagrebu 19. 5. 1995. i studentica je završne godine diplomskog studija Likovna kultura (smjer: nastavnički, usmjerenje: slikarstvo). Dobitnica je pohvale Akademijskog vijeća Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za uspješan rad u akademskoj godini 2016./2017. te Rektorove nagrade 2017./2018. godine za projekt Ciklus kreativno-umjetničkih radionica UMMA - umjetnička mama u suradnji s Dječjim domom Zagreb i štićenicama Majčinskog doma Zagreb. Sudjelovala je na Mediterranean Scientific Conference - Eduational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities u organizaciji Učiteljskog fakulteta pri Sveučilištu u Rijeci, Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijskog fakulteta Sveučilišta u Malti, u projektu Dani Ede Murtića, organizaciji scenografskog koncepta za koncerte u programu Muzičke Akademije Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog glazbenog zavoda, uređivanju prve inačice ilustriranog Rječnika stranih riječi Bratoljub Klaić (Centar za kulturu Trešnjevka) te drugim skupnim i nekoliko samostalnih izložbi (Galerija Crta; Lauba; HDLU; Galerija Šira; Dvorana Vatroslav Lisinski; Galerija Panacea; 8. hrvatski triennale akvarela - Galerija umjetnina Slavonskog broda; Art Zagreb, Galerija Pikto, Galerija Forum).