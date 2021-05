Evo kako skinuti kile za mjesec dana

Ljeto stiže, pa treba imati i vitku liniju... a to nije baš jednostavno, pogotovo nakon što smo dobar dio zime i proljeća sjedili u pandemiji.

Rijetki su se bavili linijom u tim trenucima, što znači da nas je većina malo "jača", da se pristojno izrazimo

No, vremena do ljeta ima dovoljno, a jedino što vam treba u ovom slučaju je malo volje - jasno nam je da je teretanu ili aerobik teško uklopiti u dnevne obaveze, no druga je priča ako vježbate kod kuće.

Set vježbi s donjeg videa trebalo bi raditi dvadesetak minuta svakoga dana i već nakon mjesec dana imat ćete vrlo vidljive rezultate koji će vas potaknuti da nastavite vježbati još žešće.

>> Kako zavoljeti vježbanje >>

Naravno, volja je presudna - treba se natjerati prvi put, pa odmah sljedećeg dana i tako dalje... znamo da nije jednostavno, no motivacije vam ne bi trebalo nedostajati - stavite si, primjerice, sliku iz najboljih dana na vidljivo mjesto, ili izvadite neki omiljeni komad odjeće iz ormara u koji ne možete ući, pa ćete svakim pogledom dobiti dodatnu snagu za svakodnevno vježbanje.

Znači, stvar je jednostavna - pogledajte video i bacite se na posao! ;)