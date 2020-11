Eroica u subotu u HNK-u Zagreb

Orkestar Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu izvest će u subotu, 28. studenoga, Treću simfoniju Eroicu Ludwiga van Beethovena, a u jedno od najslavnijih skladateljevih djela publiku će pod ravnanjem Nikše Bareze uvesti izvedbom Varijacija i fuge za klavir u Es-duru.

Treća simfonija Eroica Ludwiga van Beethovena jedno je od najslavnijih skladateljevih djela koje pomiče granice simfonije kao vrste te se često smatra i prvom simfonijom romantizma. Praizvedena je 4. lipnja 1804. godine u bečkoj palači princa Lobkowitza, a izvedbi je prisustvovao i Joseph Haydn koji je nakon koncerta rekao: Tu ima puno novoga.

"Za tebe, dragi Beethovene, ne postoji sreća izvana. Sve moraš stvoriti u samome sebi i samo u svome idealnom svijetu nalaziš radost. Te Beethovenove riječi možemo uzeti kao moto Eroice", stoji u najavi.

Koncertom u subotu ravnat će maestro Nikša Bareza. "Riječ 'Eroica' moramo shvatiti u najširem opsegu značenja te riječi", ističe Bareza. "Posmrtni marš u drugom stavku je usprkos raznim tumačenjima zapravo jedan tragičan neminovni događaj ljudske sudbine pred kojom Beethoven nije htio pokleknuti. Treći i četvrti stavak su zapravo himna životu nakon svih borbi i dramatičnih događaja", naglasio je.

On Eroicu, kako je rekao, želi "vratiti njoj samoj", sviranoj u stilu svoga vremena, s poštovanjem od Beethovena naznačenim tempima na način kako ju je on dirigirao.

"Imao sam u Bečkoj nacionalnoj knjižnici na raspolaganju orkestralni materijal s praizvedbe i neke male naznake upisane Beethovenovom rukom, što me je posebice dirnulo. Dirigirao sam tu izvornu verziju prošle godine na Saksonskom festivalu Mozart, s festivalskim orkestrom sastavljenim od članova vrhunskih njemačkih orkestara. Nakon prvoga pokusa svi smo bili oduševljeni kako je Eroica na nas djelovala, što je poslije podijelila i publika s nama", pojasnio je Bareza.

"Izvedbe s velikim brojem glazbenika uz puno polaganija tempa od zadanih, prebacuju tu simfoniju u neka druga vremena. Mislim da je potrebno da se u Zagrebu čuje u izvornoj verziji", dodao je.

Kako bi na jednome primjeru publici pokazao dug proces stvaranje ove simfonije, u subotnju izvedbu Eroice u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu publiku će uvesti Đuro Tikvica, izvodeći Beethovenove Varijacije i fugu za klavir u Es-duru (Eroica varijacije) koje je skladatelj poslije upotrijebio u zadnjem stavku simfonije.

Uz simfoniju se veže posveta Napoleonu Bonaparteu jer je Beethoven bio fasciniran idejama Francuske revolucije i Napoleonom. No kada se Napoleon okrunio 1804. godine, Beethoven briše tu posvetu. Puno je napisane literature o tome, no sada se svi slažu da je ta riječ u mnogome zamaglila pravi i analitičniji pristup simfoniji. Beethoven nije govorio javno o svojoj odluci, no Treću simfoniju ipak posvećuje svome umjetničkom pokrovitelju, princu Lobkowitzu.

Treća simfonija - Eroica na rasporedu je zagrebačkog HNK-a u subotu, 28. studenoga, s početkom u 18 sati.