U subotu, 5. prosinca 2020. s početkom u 14 sati održat će se miCROfest 2020 - 4. Međunarodni festival mikrotonalne glazbe u Društvenom domu Prečko (Prečko 2a) pod umjetničkim vodstvom skladatelja Zorana Šćekića.

Koncert svečanog otvorenja festivala održat će se u 14 sati, predavanja u 17 sati, a završni koncert u 20 sati održat će Abstract Construction Collective. Ove godine festival je jednodnevan te će zbog smanjenog obujma predstaviti samo hrvatske glazbenike i predavače.

Ono što čini miCROfest 2020 posebnim u odnosu na prethodna 3 izdanja je glavna tema: ISTOK susreće ZAPAD - susret tibetanskih obrednih, europskih klasičnih i digitalnih instrumenata.

Mikrotonalna analiza i sinteza Tibetanskih akustičnih zdjelica, gudača i sintisajzera kao tema ovogodišnjih koncerata i predavanja, za glavni cilj ima upoznati kako stručnu tako i širu publiku sa nepreglednim mogućnostima mikrotonalne harmonije tibetanskih zdjelica i svih ostalih instrumenata iracionalnih alikvota. miCROfest 2020 će se održati uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i Hrvatskog društva skladatelja te u suradnji sa Centrom za kulturu Trešnjevka i Muzičkom akademijom u Zagrebu. *Sve se odvija uz propisane epidemiološke mjere*

miCROfest2020 ima za cilj promovirati tradicionalnu i suvremenu mikrotonalnu glazbu. Mikrotonalna glazba ili mikrotonalnost je korištenje mikro tonova u glazbi - intervali manji od polutona koje također nazivamo mikro intervalima. Također se može reći da uključuje bilo koje glazbeno ugađanje koje koristi intervale koje ne nalazimo u zapadnjačkom ugađanju od 12 jednakih intervala u oktavi. Misija festivala je prezentirati program kroz predavanja etno/muzikologa i radionice koje održavaju svjetski mikrotonalni stručnjaci, a pružaju uvid u suvremene mikrotonalne instrumente i teoriju. Poseban naglasak programa su koncerti tradicionalne i suvremene mikrotonalne umjetnosti i interpretacije.

PROGRAM:



14:00 - 15:00



Svečano otvorenje 4. Međunarodnog festivala mikrotonalne glazbe miCROfest 2020 - uvodni govor



1. Koncert "determination"



„Evening Bells & Morning Bels" (8 minuta)



„Echos of Ivan & Strong Man" (10 minuta)



- Ana Žgur / solo klavir



„9 fragments for alto saxophone" (15 minuta)



- Antica Berislav / solo saksofon



„Ad formam spectralem"* (11 minuta)



- Jurica Petar Petrač / dirigent



- Terezija Cukrov / Klavijatura I



o Ana Žgur / Klavijatura II



o Marija Anđela Biondić / Klavijatura III



- Violine / Joško Stojanov | Georg Draušnik | Eva Šulić | Matea Kasaić



- Viole / Filip Kojundžić | Marta Balenovic



- Violončela / Josip Boštjančić | Janko Franković



PREDAVANJA



17:00 - 18:00 „The Art of Spectral Groups" / Zoran Šćekić



18:15 - 19:15 „Microtonal Hacking" / Lovro Hrust



20:00 Zatvaranje 4. Međunarodnog festivala mikrotonalne glazbe miCROfest 2020 - kratki govor





2. KONCERT „improvisation"



„Compression - Decompression"



„Construction 3.1"



„Construction 2.4"



„Construction 1.3"



"Free Session"*

Ansambl „Abstract Construction Collective"

Pavle Jovanović / Električna gitara i elektronika uživo

Zoran Šćekić / modificirana slide gitara

Damir Prica Kafka / Tenor i sopran saksofon

Dani Bošnjak / Flauta

Borko Rupena / Bubnjevi, udaraljke i tibetanske akustične zdjelice

*Svjetska praizvedba



Sve kompozicije potpisuje Zoran Šćekić osim „Free improvisation" koju potpisuje ansambl Abstract Construction Collective)