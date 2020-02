Epson potiče smanjivanje utjecaja na okoliš

Svake godine Epson poslovna tintna tehnologija ima potencijal uštedjeti europskim organizacijama 1,8 milijardi Kwh u potrošnji energije, smanjiti troškove za 213 milijuna eura, smanjiti CO2 emisiju za 636 milijuna kilograma i smanjiti otpad povezan s pisačem.

Epson poslovni tintni pisači osigurali su porast tržišnog udjela od 56 posto u posljednje četiri godine, pozicionirajući Epson s 29 posto ukupnog tržišnog udjela u Zapadnoj Europi, pokazuju podaci IDC-a.1 Ako se ovaj zamah nastavi, oslobođena sredstva mogla bi se preusmjeriti za financiranje više od 160 dodatnih učitelja osnovnih škola unutar obrazovnog sektora Zapadne Europe.2 S druge strane, tvrtke bi mogle eliminirati 636 milijuna kilograma CO2 godišnje, količinu za koje bi bilo potrebno upijanje 29 milijuna stabala godišnje.3 U Kwh bi potencijalna ušteda mogla biti preusmjerena za pogon flote od 1,2 milijuna električnih automobila godišnje.

"Progresivna inovacija postignuta u posljednjem desetljeću znači da se prijelazom s naslijeđene laserske tehnologije na Epson poslovnu tintnu tehnologiju dokazala ušteda novca i zaštita okoliša, ali osim toga, to omogućuje fokusiranje na važnija područja poslovanja ili funkcije. Male promjene dijela opreme koja se često previdi može imati bitne ekonomske rezultate. Smanjivanje ukupnih troškova tiska i njegov utjecaj na okoliš, istovremeno se baveći prednostima za ljude, sve su to prednosti koje omogućuje naša tehnologija tiskanja bez topline ", kaže Darren Phelps, potpredsjednik poslovanja, Epson Europe.

Tvrtke i organizacije koje prihvaćaju Epsonovu tintnu tehnologiju mogu smanjiti potrošnju energije i emisiju CO2 do 95%. Uz to, produktivnost osoblja povećava se do 3,5 puta brže od usporedivih laserskih modela.

EPSON WorkForce Pro WF-C8190DW koristi 95% manje energije od HP Color LaserJet Enterprise M750dn, najprodavanijeg modela u segmentu jednofunkcijskih A3 pisača u boji s brzinom ispisa od 21-30 stranica po minuti. Metodologija koju je potvrdio TÜV Rheinland, a temelji se na 'Tipičnoj potrošnji energije', definiranoj u postupku ispitivanja Energy Star i prezentirana u kWh godišnje. Modeli identificirani pomoću IDC HPC praćenja podataka od Q3 2015 do Q2 2019.

"Stvarni utjecaj ipak je u poslovnim ili koristima za ljude", kaže Phelps. "U obrazovanju i zdravstvu oslobađamo neprocjenjive resurse za ulaganje u obrazovanje naše djece i zdravstvene usluge, dok se u sektorima kao što su maloprodaja i korporacija, naše inovacije koriste za smanjenje utjecaja na okoliš, poboljšanje iskustva korisnika, pokretanje prodaje i omogućavanje novih, pametnijih načina rada.

Prema IT menadžerima koje je nedavno ispitao Epson, potreba za ulaganjem u novu tehnologiju (58 posto), smanjenje troškova (51 posto) i ulaganje u nove talente (42 posto) navode se kao prva tri poslovna prioriteta na organizacije u posljednje dvije godine. Trideset osam posto izjavilo je da su pod velikim pritiskom radi poboljšanja CSR performansi, dok su stroga proračunska ograničenja ostavila 37 posto nesposobnih za zapošljavanje