Epson objavio imena u povjerenstvu za robotiku

Epson ponosno objavljuje sastav povjerenstva natječaja za osvajanje robota u 2018. koje se sastoji od petoro Europskih stručnjaka iz industrijskih, akademskih i političkih krugova koji će razmatrati prijave prvog ikada natječaja za osvajanje robota iz Epson T serije otvorenog diljem Europe, Bliskog istoka i Rusije. Natječajem predajemo najnoviju tehnologiju u ruke budućnosti: sveučilišta, ustanove visokog obrazovanja i istraživački instituti smišljaju ideje za podršku rastu, razvoju i konkurentnosti robotičke industrije i automatizacije.

Povjerenstvo će započeti s ocjenjivanjem natjecatelja u siječnju, nakon popisivanja svih zaprimljenih prijava. Popisani natjecatelji bit će pozvani osobno predstaviti svoje prijave povjerenstvu na ocjenjivačkom zasjedanju. Vremenski rok za prijavu jest 15. prosinac 2018.

Petoro članova povjerenstva su:

Eva Kaili, Članica Europskog Parlamenta, Predsjednica Grčkog izaslanstva Progresivne alijanse socijalista i demokrata (Pasok/Elia), Predsjednica Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti Europskog Parlamenta

Članica Europskog Parlamenta, Predsjednica Grčkog izaslanstva Progresivne alijanse socijalista i demokrata (Pasok/Elia), Predsjednica Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti Europskog Parlamenta Patrick Schwarzkopf, Izvršni direktor u VDMA Robotics + Automation

Izvršni direktor u VDMA Robotics + Automation Profesor Darwin Caldwell, Ravnatelj istraživanja na Talijanskom institutu za tehnologiju u Genovi, Italija i izvanredni profesor na Odsjeku za automatsko upravljanje i inženjerstvo sustava, Sveučilište u Sheffieldu

Ravnatelj istraživanja na Talijanskom institutu za tehnologiju u Genovi, Italija i izvanredni profesor na Odsjeku za automatsko upravljanje i inženjerstvo sustava, Sveučilište u Sheffieldu Dr. Imre Paniti, MTA-SZTAKI, Institut za računalne znanosti i upravljanje, Mađarska Akademija Znanosti

MTA-SZTAKI, Institut za računalne znanosti i upravljanje, Mađarska Akademija Znanosti G. Yoshifumi Yoshida, Direktor Epsona, prethodno izvršni direktor, Odsjeka za izvršna rješenja u robotici

Volker Spanier, Predsjednik Odsjeka za rješenja u robotici podružnice Epson Europe danas je objavio članove povjerenstva uz izjavu: "Fantastično je imati na raspolaganju ovako širok opseg iskustva, stručnosti i geografske zastupljenosti u povjerenstvu prvog izdanja Epsonovog natječaja za osvajanje robota. Povjerenstvo će pri razmatranju vrijednosti odabranih projekata na umu imati sve aspekte razvoja automatizacije, i odabrat će pobjednički projekt koji predstavlja stvarnu inovativnost u robotici".

Nadodao je: "Interes koji je ovaj natječaj već privukao u regiji EMEAR ulijeva inspiraciju i prikazuje stvarnu i rastuću želju sljedeće generacije za dubljim razumijevanjem i razvijanjem rješenja u robotici i automatizaciji. Epson je tvrtka potpuno posvećena mogućnosti aktivnog podržavanja studenata i istraživačkih tijela iskustvom te razvijanjem i razumijevanjem digitalnih vještina."

Epson je vodeći proizvođač u robotici i teži unaprjeđenju dostupnosti robotike velikim i malim tvrtkama u raznim industrijama mjerljivim i fleksibilnim sastavom ponude robotičkih proizvoda koja uključuje sve, od najnovijih tehnologija s dvije ruke s WorkSense W-01, do dostupnijih modela T3, T6 i VT6, čime nudi "Upravo dovoljno robota".

