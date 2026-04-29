Electrolux i AEG predstavili novu generaciju uređaja

Kako izgleda kućanstvo kada tehnologija ne komplicira, nego pojednostavljuje svakodnevicu? Upravo na to pitanje Electrolux je odgovorio predstavljanjem nove generacije Electrolux i AEG uređaja, kroz događanje koje je spojilo panel raspravu i iskustveni showroom.

Partnerima iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije, brend je predstavio smjer u kojem se razvija tržište kućanskih uređaja, od pojedinačnih proizvoda prema povezanom sustavu rješenja koji prati stvarne navike korisnika.

„Danas više ne govorimo samo o uređajima, nego o tome kako se oni uklapaju u svakodnevni život. Naš cilj je pojednostaviti rutine, uštedjeti vrijeme i omogućiti korisnicima bolje rezultate bez dodatnog napora", istaknuo je Damir Mađarević, generalni direktor tvrtke Electrolux Group za Adriatic regiju i Grčku.

Središnji dio večeri bio je panel koji je otvorio ključne teme, od promjene korisničkih očekivanja do uloge tehnologije u kuhinji i domu. Poseban naglasak stavljen je na kuhanje, koje sve više prelazi iz funkcionalne aktivnosti u iskustvo.

U tom kontekstu predstavljena je nova generacija pećnica s PizzaExpert funkcijom, koja na čak 340 °C omogućuje pripremu pizze u svega 2,5 minute. Time se iskustvo koje je donedavno bilo rezervirano za restorane seli u kućanstvo - brzo, intuitivno i bez kompromisa u kvaliteti. Dodatnu relevantnost ovoj inovaciji daje i činjenica da je riječ o jedinoj kućnoj pećnici koju je odobrila Scuola Italiana Pizzaioli.

No fokus nije bio samo na performansama, već i na jednostavnosti korištenja. Uređaji korisnika vode kroz proces pripreme, prilagođavaju postavke i uklanjanju nesigurnost koja često prati kuhanje kod kuće. Tehnološki iskorak vidljiv je i u integraciji umjetne inteligencije u kuhinju.

Rješenja poput AI TasteAssist funkcije omogućuju da uređaj sam analizira recept i prilagodi postavke, čime se dodatno smanjuje razlika između profesionalnog i kućnog kuhanja. Uz kuhanje, predstavljene su i inovacije u kategorijama brige o domu, gdje se jasno vidi promjena prioriteta korisnika - brzina, fleksibilnost i učinkovitost bez dodatnih koraka. Perilice posuđa danas više ne zahtijevaju prethodno ispiranje, perilice rublja skraćuju cikluse na manje od sat vremena, dok bežični usisavači postaju „ready-to-use" rješenja za svakodnevno održavanje prostora.

Nakon panela, događanje se preselilo u iskustveni dio, gdje su uređaji testirani u realnim uvjetima. U fokusu su bile pizza stanice na kojima su chefovi uživo kuhali, demonstrirajući kako tehnologija podržava različite stilove pripreme, od klasične napolitanske do modernih interpretacija. Paralelno su otvorene i ostale zone, zamišljene kao interaktivni showroom, u kojima su gosti mogli istražiti uređaje iz kategorije pranja, sušenja i čišćenja.

Ovakvim formatom predstavljanja Electrolux je još jednom potvrdio svoju ambiciju da tržištu ne nudi samo pojedinačne proizvode, već cjelovita rješenja koja odgovaraju na stvarne potrebe suvremenih korisnika, od učinkovitije pripreme hrane, preko jednostavnije njege doma, do boljeg ukupnog iskustva.