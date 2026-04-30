Uber Boat na moru opet ove godine

Uber je danas u New Yorku, na događaju GO-GET 2026, najavio ponovno lansiranje usluge Uber Boat u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Francuskoj i Hrvatskoj, uz predstavljanje novih hotelskih rješenja na američkom tržištu. Ovim iskorakom Uber dodatno širi svoju ponudu putovanja i nastavlja razvoj jedinstvene platforme za sve potrebe korisnika, od gradskih vožnji do obalnih destinacija.

Od lipnja 2026. korisnici Ubera moći će jednostavno unajmiti plovila u Portugalu, Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Hrvatskoj. Usluga se provodi u suradnji s platformom Click&Boat, vodećom platformom za najam plovila u Europi, čime korisnici dobivaju pristup floti od približno 50.000 plovila. Na taj način korisnicima se dodatno pojednostavljuje pristup nekima od najatraktivnijih mediteranskih destinacija, od Balearskih otoka do Francuske rivijere i Amalfijske obale te jednog od 1244 hrvatskih otoka i otočića. Članovi programa Uber One ostvaruju povrat od 10% u obliku Uber kredita na izvršene rezervacije.

Uvođenje usluge Uber Boat dio je šire Uberove vizije povezivanja svih elemenata putovanja unutar jedne platforme. U tom kontekstu najavljeno je i partnerstvo s Expedia Group, koje korisnicima u SAD-u omogućuje pristup više od 700.000 smještajnih objekata diljem svijeta. Ponuda će se tijekom godine dodatno proširiti uključivanjem smještaja za odmor brenda Vrbo, a partnerstvo se planira proširiti i na druga tržišta.

Uber je također najavio partnerstvo s Accor, kojim korisnici mogu prikupljati ALL Accor bodove kroz Uber vožnje i narudžbe putem Uber Eats, uz dodatne pogodnosti za članove Uber One.

Dodatno je predstavljena i nova funkcionalnost Travel Mode, koja unaprjeđuje korisničko iskustvo unutar Uber platforme. Ova funkcionalnost korisnicima pomaže u snalaženju u zračnim lukama, donosi preporuke lokalnih sadržaja i popularnih destinacija te omogućuje jednostavne rezervacije restorana putem OpenTable. Uključuje i Uberovu verziju hotelske usluge u sobi, s dostavom hrane i osnovnih potrepština izravno na vrata smještaja.

Ovim novitetima Uber nastavlja svoju transformaciju iz pružatelja usluga mobilnosti i dostave u sveobuhvatnu platformu za putovanja, koja objedinjuje prijevoz, smještaj i iskustva na destinaciji u jedinstveno, povezano korisničko iskustvo. Bilo da je riječ o kratkom gradskom odmoru ili spontanom danu na moru, Uber korisnicima omogućuje jednostavnije, fleksibilnije i učinkovitije putovanje.