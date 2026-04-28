Telemach proveo istraživanje o digitalnom piratstvu

Najnovije istraživanje koje je Telemach proveo u suradnji s agencijom Ipsos na reprezentativnom uzorku građana pokazuje da digitalno piratstvo u Hrvatskoj nije marginalna pojava, već društveno prisutna praksa, posebno izražena među mlađim skupinama. Više od trećine ispitanika u dobi od 16 do 34 godine navodi da poznaje nekoga tko koristi ilegalne IPTV ili streaming usluge, što ukazuje na dostupnost i učestalu konzumaciju ovakvih sadržaja.

Istraživanje pokazuje i jasan raskorak između svijesti o rizicima i stvarnog ponašanja korisnika. Iako dio ispitanika prepoznaje opasnosti, samo 30% smatra da ovakve usluge često nose sigurnosne rizike. Ispitanici kao najveći rizik izdvajaju sigurnosne prijetnje poput virusa i krađe podataka (52% ispitanika), dok se pravne posljedice prepoznaju u znatno manjoj mjeri (28% ispitanika).

Više od polovice ispitanika smatra da su upravo filmovi ti koji se najčešće konzumiraju putem piratskih izvora, dok kao ključni razlog korištenja ilegalnih izvora gotovo polovica navodi nižu cijenu (47%). Za trećinu ispitanika razlog je jednostavna dostupnost i širok izbor sadržaja.

„Rezultati istraživanja koje smo proveli s Ipsosom jasno potvrđuju prisutnost fenomena digitalnog piratstva, ali i raskorak između svijesti o opasnostima i stvarnog ponašanja korisnika, što dodatno naglašava potrebu za kontinuiranom edukacijom, dostupnošću legalnih sadržaja i jačanjem sustavnih mjera zaštite korisnika u digitalnom okruženju", izjavila je Morana Čulo Jovičić, izvršna direktorica sektora Korporativnih, javnih i veleprodajnih poslova Telemacha i predsjednica Udruženja za telekomunikacijske i poštanske usluge HGK.

Iz Telemacha ističu kako piratske platforme, uz kršenje autorskih prava, predstavljaju i ozbiljan sigurnosni rizik za korisnike, osobito za mlade koji su najizloženiji digitalnim prijetnjama. Kroz kombinaciju tehnoloških rješenja, suradnje industrije i institucija te kontinuirane edukacije korisnika, cilj je smanjiti utjecaj piratskih servisa, osnažiti svijest o digitalnoj sigurnosti te potaknuti odgovorno korištenje digitalnih sadržaja i poštivanje intelektualnog vlasništva.