EK za nove ekološke propise

Plan predviđa smanjenje preuranjenih smrtnih slučajeva od atmosferskog onečišćenja za 75 posto do 2030. godine. Trenutačno se procjenjuje da oko 300 tisuća ljudi godišnje u EU-u prerano umire zbog onečišćenja zraka mikročesticama od 2,5 mikrona, koje duboko prodiru u pluća i smatraju se najopasnijim zagađivačem.

Prošle godine u svibnju Komisija je obznanila ciljeve smanjenja onečišćenja zraka, vode i tla do kraja ovoga desetljeća, a do 2050. cilj je to onečišćenje svesti na nulu.

Ako Komisijin prijedlog usvoje Vijeće i Parlament, osobe čije je zdravlje ugroženo zbog onečišćenja zraka imat će pravo na odštetu u slučaju da država članica ne poštuje europske propise o čistoći zraka.

"Svake godine stotine tisuća Europljana prerano umire, a mnogi pate od srčanih i plućnih bolesti ili raka koji je posljedica onečišćenja. Što dulje čekamo sa smanjenjem onečišćenja, to će biti veća cijena za društvo. Želimo da do 2050. godine naš okoliš bude bez štetnih zagađivača", izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timmermans.

Prijedlogom direktive o kvaliteti zraka u okolišu postavljaju se privremeni standardi kvalitete zraka EU-a do 2030., kako bi u većoj mjeri bile usklađeni sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, a s ciljem da se do 2050. godine postigne nulta razina onečišćenja zraka.

Direktiva o tretiranju otpadnih komunalnih voda trebala bi pridonijeti čišćim rijekama, jezerima podzemnim vodama i čišćim morem.

Na temelju znanstvenih dokaza, Komisija je predložila popis 25 zagađivača vode koji će se strože kontrolirati u površinskim i podzemnim vodama.