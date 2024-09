Einstürzende Neubauten u Tvornici u subotu

Nakon skoro deset godina od zadnjeg koncerta u Hrvatskoj, njemački kultni bend Einstürzende Neubauten, nastupa ovu subotu 7. rujna u Tvornici kulture. Pioniri konceptualne industrial glazbe stižu u Zagreb u sklopu turneje alien pop music 2024 na kojoj predstavljaju novi album "Rampen (apm: alien pop music)" koji je izašao 5. travnja. Ostalo je još samo stotinu ulaznica za ovaj koncert, a mogu se kupiti online putem Eventim.hr sistema, ili na njihovih fizičkim prodajnim mjestima. Ulaz se otvara u 19:00, a koncert kreće u 20:30.

Stalna evolucija - tako se najbolje može sažeti opus Einstürzende Neubauten. Glazbena evolucija koja počinje s debitantskim albumom "Kollaps" iz 1981. i nastavlja se tijekom 1980-ih sa žanrovskim prekretnicama poput "Zeichnungen des PaLenten O.T." (1983), "1/2 Mensch" (1985), "Fünf auf der nach oben offenen Richterskala" (1987), ili "Haus der Lüge" (1989). Neumorno, bend svira diljem svijeta od (Zapadnog) Berlina i onda natrag, dok njihov radikalni stil postupno utječe na interne navike slušanja (a time i na grupe poput Depeche Mode, Nine Inch Nails, Tool, Slipknot i mnoge druge). S albumima poput "Tabula Rasa" (1993.) i "Ende Neu" (1996.), Einstürzende Neubauten označavaju novu epizodu svog eksperimentalnog rada u 1990-ima, nakon čega je u 2000-tima uslijedio dvostruki album "Silence Is Sexy" (2000), "Perpetuum Mobile" (2004) i višedijelna serija izdanja "Musterhaus", daljnji primjeri njihovog odbijanja da se prilagode masovnom ukusu i trendovskom razmišljanju. Nakon "Alles wieder offen" (2007), koncept albuma "Lament" (2014.) i "Alles in Allem" (2020.) na novom albumu "Rampen (apm: alien pop music)" članovi benda Blixa Bargeld, N. U. Unruh, Alexander Hacke, Jochen Arbeit, Rudolph Moser i Felix Gebhard predstavit će do sada svoju najnepredvidljiviju i najnekonvencionalniju stranu. Od sredine 1980-ih Einstürzende Neubauten eksperimentiraju na pozornici s onim što nazivaju "rampama"; javnim improvizacijama s otvorenim razvojem i ishodima. Te lansirne rampe u još uvijek neistraženo koje je bend izveo 2022. tijekom bisa na svojoj posljednjoj Alles in Allem turneji poslužile su kao osnova za novi album. Od ukupno 25 snimaka, 15 najboljih s najvećim potencijalom odabrani su i analizirani, rekreirani i ponovo snimljeni u autentičnoj live situaciji u berlinskom Candy Bomber studiju s producentom i inženjerom zvuka Ingom Kraussom od ožujka do listopada 2023. Ta sinergija je proizvela potpuno novu vrstu glazbe. Bend se nikada ne bi mogao poistovjetiti s jednodimenzionalnim ograničenim žanrovima kao što su; industrial, avantgarde, experimental noise, dark ambient, atonal punk i sličnim, uglavnom neadekvatnim stilskim ograničenjima i atributima. Sa svojim novim albumom Einstürzende Neubauten stavljaju točku na sva zvučna nagađanja.

Dvostruki album "Rampen (apm: alien pop music)", kojeg je bend izdao na vlastitoj etiketi Potomak, je pop glazba za paralelne svemire i međusvjetove ‒ za hiperprostore i međuzone. Istovremeno je mikrokozmički i međugalaktički. To je polusofisticirana tvrdnja izvan svih fizikalnih zakona, s kojom Einstürzende Neubauten ulaze u stilski ničiju zemlju između prošlosti i budućnosti. Postoji povratak korijenima s jedne strane, dok se s druge strane pojavljuje nova umjetnička forma iz snažnih erupcija buke koja nailazi na zagonetne, često fragmentarne tekstove: popularna glazba za izvanzemaljce i otpadnike. Anti-pop je postao alien pop. Neobičan. Vrtio se kao čahura. Nečuveno. Sonus inauditus.

Ne nenamjerno, smanjena ilustracija na omotu novog albuma podsjeća na kultni izgled 'White Album' Beatlesa. "Bazira se na ideji da su Einstürzende Neubauten jednako poznati u drugom solarnom sustavu kao što su Beatlesi u našem svijetu" - rekao je Blixa Bargeld, najeksponiraniji član benda, primjećujući balansiranje između avangarde i govora, provokacije i pop-kulturnog diskontinuiteta.

Ovaj pristup također izravno definira središnju temu koja se kao zajednička nit provlači kroz sve pjesme: promjena, utopijske igre uma i prolaznost. "Na albumu sam pronašao nekoliko rješenja i formulirao stvari na načine na koje ih nisam formulirao prije, jer mi nikada nisu bile tako jasne. Ja sam netko tko vjeruje da se kroz glazbu može steći znanje. Uvijek je tako bilo. Slijedim uvjerenje da ću u glazbi pronaći nešto što prije nisam znao. I pjevati nešto što nisam znao. Nešto što se pokaže istinitim. Ili nešto što barem ima smisla." - dodao je Blixa.

Ovaj album predstavlja sljedeći korak u evoluciji Einstürzende Neubauten gdje je poznati jezik konačno napušten, otvarajući daljnje, beskonačne mogućnosti: izvanzemaljsku pop glazbu.