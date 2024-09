Sonic Hugs u Muzeju prekinutih veza

Jedan od vodećih australskih skladatelja i medijskih umjetnika Colin Black okupio je devet renomiranih australskih skladatelja stvorivši s njima originalno zvučno djelo pod nazivom Sonic Hugs (Zvučni zagrljaji) s ciljem da na neobičan način skrene pažnju i zvučno istraži potrebu za većom društvenom povezanošću i emocionalnom kohezijom u našem "razlomljenom" modernom društvu. Prema riječima Colina Blacka „..bez obzira na to gdje živimo u današnjem svijetu svi se povremeno osjećamo usamljenima, neki od nas više od drugih, neki od nas u tolikoj mjeri da to više nismo kadri podnijeti. Ova nova serija zvučnih djela pod nazivom Sonic Hugs podsjetnik je na to da ipak nismo sami."

Serija od devet uzbudljivih zvučnih vinjeta (Cat Hope, Eve Klein, Colin Black Jim Denley, Ros Bandt, David Chesworth, Stephen Adams, Robert Sazdov i Claire Pannel - Fuerchick) premijerno će biti predstavljena publici u zagrebačkom Muzeju prekinutih veza, u nedjelju 8. rujna u 20h00.

Kroz mini koncert i istraživanje suodnosa umjetnika i publike, slušatelji će imati jedinstvenu priliku osjetilno iskusiti zvučnu kulisu koja pruža emocionalnu ravnotežu, toplinu i utjehu, baš poput zagrljaja.

Ulaz na SONIC HUGS je besplatan