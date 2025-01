Dvije vrste kruha koje usporavaju metabolizam

Postoji nekoliko vrsta kruha na koje stručnjaci upozoravaju ako želimo zadržati vitak struk i brz metabolizam, uključujući i one koji bi nas mogli zavarati svojim izgledom.

Bijeli kruh je zloglasni krivac, a mnoge vrste višezrnatog kruha nisu bolje, tvrde nutricionistice. Evo na koje vrste kruha su upozorile.

Bijeli kruh - bijeli kruh je ukusan i nezaobilazan u mnogim kuhinjama. Međutim, nutricionistica Lisa Richards tvrdi da je važno ograničiti unos ovog prerađenog ugljikohidrata ako pokušavamo smršaviti. "Bijeli kruh sadrži rafinirane ugljikohidrate i nema vlakana ni drugih korisnih hranjivih tvari. Rafinirani ugljikohidrati izrazito su upalni i brzo se pretvaraju u šećer, uzrokujući nagli porast glukoze", objasnila je za SheFinds. Sve te rafinirane komponente prepune su kalorija, ali tijelu ne treba puno energije da ih preradi, što s vremenom može ozbiljno utjecati na metabolizam. Uz to, prerađena hrana poput bijelog kruha praktički nema nutritivnu vrijednost i neće nas dugo držati sitima što vjerojatno dovodi do prejedanja kasnije tijekom dana - a to, naravno, može ugroziti ciljeve mršavljenja.

Proizvodi od cjelovitih žitarica (poput višezrnatog kruha) - većina ljudi već zna da je bijeli kruh najlošija opcija, ali to ne znači da smo sigurni ako u svoju košaricu dodamo višezrnati kruh. Na policama trgovina postoje mnogi kruhovi koji djeluju kao da su napravljeni od cjelovitih žitarica, ali zapravo mogu biti beskorisni za zdravlje. "Višezrnati kruhovi tvrde da sadrže više vrsta žitarica. Ključno pitanje glasi: jesu li te žitarice cjelovite? Često su višezrnati kruhovi puni prerađenih verzija zobi, pšenice i ječma", ističe nutricionistica i dijetetičarka Erin McCarthy.

Dakle, ukratko - izbjegavajte kruh koliko god možete...