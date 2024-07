Duran Duran u Areni Pula

U Arenu grupa stiže nakon nastupa u Ateni, zatim na Montreaux Jazz festivalu te Lucca i Monte Carlo Summer festivalima, a sudeći prema posljednjim set listama publika iz brojnih svjetskih zemalja čut će hitove poput „Hungry Like A Wolf", „Rio", „Save A Prayer", „A View To A Kill", „Wild Boys", „Girls On Film", „Come Undone", „The Reflex", „Notorious" i mnoge druge. Vrata Arene otvorit će se u 19:00, a njihov nastup planiran je za 21:30.

Duran Duran - "Rio"

U prodaji se nalaze ulaznice za Parter po cijeni od 95 eura i Travnjak po cijeni od 75 eura, a osim u sustavu Eventim moći će se kupiti i na blagajni ispred Arene na dan koncerta. Zbog odvojenih sektora vlasnici ulaznica za Parter u koncertni prostor ulazit će isključivo iz Istarske ulice, a oni za Tribinu i Travnjak iz Ozad Arene.

Mastercard kartice omiljeno su sredstvo plaćanja na koncertu grupe Duran Duran u Puli. Mastercard i LAA osiguravaju 10% popusta za plaćanje Mastercard karticama na svim šankovima unutar koncertnog prostora.