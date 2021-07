Duart predstavljena na Filmskom sajmu u Cannesu

Glumica i direktorica kastina Sanja Drakulić ove godine na Filmskom sajmu (Marché du film), koji se održava od 6. do 15. srpnja, predstavlja svoju platformu Duart putem koje promovira Hrvatsku, hrvatske glumce i filmske djelatnike.

Sanja Drakulić posljednjih pet godina, zahvaljujući online platformi naziva Duart koju je osmislila, prezentira, promovira i angažira hrvatske glumce i filmske djelatnike. Projekt je podržan od strane Ministarstva gospodarstava, poduzetništva i obrta, zahvaljujući potpori za Internacionalizaciju poslovanja MSP-ova.

Od niza inozmenih projekata koji se trenutno snimaju u Hrvatskoj, Drakulić je u dva imala ulogu kao direktorica kastinga. Na tim se projektima zapošljavaju i hrvatski glumci zahvaljujući platformi Duart, putem kojeg je dosad angažirano oko 80 filmskih profesionalaca na međunarodnim projektima.

"Nakon švedske serije, odradila sam i film za Netflix, a u pripremi je još jedan Netflixov projekt. Takvi projekti zapošljavaju vrhunske profesionalce, koji se često javljaju upravo na Duart adresu. Glumci su to koji su završili akademije u Londonu, New Yorku, Los Angelesu, ali i Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Stoga je moja dugogodišnja misija od hrvatskih glumaca stvoriti kadar dostojan bilo koje međunarodne produkcije. Danas me najviše veseli na svjetskim sajmovima poput Cannesa, promovirati i preporučati hrvatske filmske djelatnike koje danas na Duartu brojimo 500 članova. Brojnim radionicama i edukacijama koje sam organizirala u Hrvatskoj, ljudi su prepoznali kvalitetu i cilj te svojim odazivom i podržali iste, te se danas taj krug ljudi i korisnika Duart platforme sve više širi," ističe Sanja Drakulić te dodaje kako je "Cannes prilika da se povežemo još više sa stranim produkcijama i da još snažnije promoviramo Hrvatsku kao filmsku destinaciju."

U Cannesu, zahvaljujući ranije odrađenim projektima, Drakulić je i sudionik panela pod nazivom "Discover the future of casting and talent representation", kao i panela "Casting of Russian actors and actresses in European films" u organizaciji stranih tvrki.

Filmski sajam u Cannesu (Marché du film), održava se od 6. do 15. srpnja, a na njemu će biti predstavljen i niz hrvatskih filmova i filmaša. Filmski festival u Cannesu održava se od 6. do 17. srpnja. Podsjećamo, u sklopu paralelnog programa "15 dana autora" (Quinzaine des réalisateurs) svjetsku premijeru imat će dugometražni prvijenac Antonete Alamat Kusijanović, Murina.