Dry Cleaning stižu na INmusic festival #15

Dry Cleaning je britanski post-punk sastav koji su osnovali pjevačica Florence Shaw, basist Lewis Maynard, gitarist Tom Dowse i bubnjar Nick Buxton 2018. godine u južnom Londonu. Dry Cleaning opravdano i bez iznimke predstavlja jedan od najintrigantnijih novih glazbenih sastava koji svojim jedinstvenim spojem specifične vokalne izvedbe Florence Shaw i post-punk instrumentala privlače pažnju publike i hvalu kritike s obje strane Atlantika. Prvi singl 'Magic of Meghan' izdan 2019. jasno je odredio zvuk benda i dodatno ga uobličio kroz nadolazeća dva EPa izdana iste godine - 'Sweet Princess' i 'Boundary Road Snacks and Drinks' koji su bendu donijeli usporedbe s Joy Divisionom, Wireom i dr. Uslijedila je jednoglasna pohvala kritike i titula jednog od najperspektivnijih izvođača u 2020. godini nakon čega Dry Cleaning potpisuje za 4AD i počinje snimati album prvijenac. 'New Long Leg' izdan je u travnju 2021. godine pod produkcijskom palicom Johna Parisha, dugogodišnjeg suradnika PJ Harvey, na jednoglasno oduševljenje kritike i plijeneći pažnju publike intrigantnim stihovima i neponovljivo smirenom i hladom vokalu karizmatične Florence Shaw kao vođe benda. Pandemijski 'New Long Leg' odmah je zasjeo na prvo mjesto UK Independent Album ljestvice i na 4. mjesto UK All-Genre Album ljestvice označivši sjajan početak međunarodne karijere Dry Cleaninga.

Dry Cleaning se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, Hinds i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine, dok terenska montaža INmusic festivala kao najveće kulturno-turističke manifestacije međunarodnog profila u Zagrebu počinje 24. svibnja 2022. godine.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.

Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba od 1. rujna 2021. imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna