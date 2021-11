Sting 21. ožujka u Zagrebu

Stingov koncert najavljuje se kao "bujan i dinamičan show koji sadrži najomiljenije pjesme, napisane tijekom slavne karijere tog dobitnika 17 nagrada Grammy, kako s grupom The Police, tako i kao solo izvođač".

Pozdravljen kao "majstorska izvedba od početka do kraja", koncert "vodi obožavatelje na glazbeno putovanje kroz vrijeme", s "hitovima poput "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" i "Demolition Man" i čini jedan nezaboravan događaj", najavili su Cherrytree Music Company, Live Nation i Charm Music.

Niz hitova donosi i pjesme "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle" i mnoge druge.

Na turneji ga prati rock ansambl koji uključuje Dominica Millera na gitari, Josha Freesea na bubnjevima, Rufusa Millera na gitari, Kevona Webstera na klavijaturama, Shanea Sagera na harmonici te Melissu Musique i Genea Noblea kao prateće vokale. Poseban gost je njegov sin Joe Sumner.

Stingov najnoviji album, "The Bridge", bit će objavljen u cijelom svijetu 19. studenog koji "napisan i snimljen u godini globalne pandemije" otkriva Stingova razmišljanja o osobnom gubitku, razdvojenosti, lockdownu i izvanrednim društvenim i političkim previranjima.

Kako se napominje u najavi, album predstavlja različite faze i stilove iz njegove karijere bez premca i crpi inspiraciju iz žanrova kao što su rock n' roll, jazz, klasična glazbu i folk te obilježava tipičan Stingov pop-rock zvuk, koji se posebno dobro čuje na uvodnoj rock salvi "Rushing Water" i novi indie-pop zvuk na "If It's Love".