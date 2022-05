Hrvatski start-up projekt Dr.hr, vaš online doktor, okupio je vrsne liječnike i stručnjake iz cijele Hrvatske, koji na online platformi pokrivaju više od dvadeset zdravstvenih područja. Tako od sada možete iz udobnosti svog doma ili s mjesta koje vama odgovara, razgovarati s liječnikom o svom zdravstvenom pitanju ili problemu ili problemu neke vama bliske osobe, čuti mišljenje stručnjaka i dobiti stručni savjet, odnosno uputu kako trebate dalje postupiti. Ovaj u potpunosti hrvatski proizvod na čijem pokretanju su radili stručnjaci iz različitih područja, jednostavan je za korištenje, jer trebate imati samo internetsku vezu, računalo s kamerom i slušalicama.

Primjetili ste simptome neke bolesti? Dobili ste rezultate pretrage, ali ne znate ju protumačiti? Želite stručan savjet liječnika koji se ne nalazi u mjestu vašeg stanovanja? Željeli razgovarati sa specijalistom? U svega nekoliko klikova, liječnik je u „vašem domu" onda kada ga trebate. Nema potrebe za dugim čekanjem termina, kada odgovore na svoja pitanja možete dobiti brzo i na lokaciji na kojoj se trenutno nalazite. Ne morate više surfati internetom danima i biti sam svoj doktor, putovati s jednog kraja zemlje na drugi da bi došli do željenog specijaliste, ne trebate se brinuti da vam se liječnik neće posvetiti. Svoja pitanja možete unaprijed napisati liječniku ili ih pripremiti prije razgovora.

„Okupili smo sjajan tim liječnika i stručnjaka te pokrili gotovo sva područja koja su važna za zdravlje, a dodatno ćemo širiti tim. Portal je zamišljen da liječnici na njemu rade u svoje slobodno vrijeme, a otvoreni smo i prema liječnicima koji su u mirovini. Na nama je sada edukacija korisnika kako da najbolje iskoriste prednosti online savjetovanja. Sigurni smo da će i korisnici i liječnici prepoznati sve prednosti portala, jer želimo da se portal koristi i pomogne korisnicima", izjavila je Kristina Ferara Blašković, voditeljica projekta.

Portal Dr.hr je iznimno jednostavan za korištenje. Liječnici određuju raspoložive termine za online savjetovanje, a korisnici biraju liječnika s kojim žele razgovarati te ugovaraju uslugu online savjetovanja. Da biste dogovorili termin kod stručnjaka/liječnika, prethodno se trebate registrirati. Liječnika, stručnjaka i zdravstveno područje birate vi. Nakon što platite uslugu, termin se smatra ugovorenim. Na vama je samo da se u ugovoreno vrijeme spojite video vezom s odabranim liječnikom.

„Put od ideje do realizacije projekta nije bio lagan", objasnila nam je Mihaela Grubišić Šeba, osnivačica portala Dr.hr. „Od inicijalne ideje koja se rodila iz vlastite potrebe za takvom uslugom, pa do otvaranja portala za korisnike prošle su pune dvije godine. Na ovom projektu radilo je puno dragih i entuzijastičnih ljudi zarazne pozitivne energije - programeri, sistem inženjeri, stručnjaci za sigurnost, dizajneri, pravnici, stručnjaci za digitalni marketing, računovodstvo, liječnici u svojstvu konzultanata. Napokon smo dočekali da bude otvoren za korisnike i liječnike. Ponosni smo da je to u potpunosti domaći proizvod."