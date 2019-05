Odbrojavanje do posljednje kino predstave kulminirat će zatvaranjem kina Europa 1. lipnja na neodređeno vrijeme. Ipak, programom Doviđenja, kino Europa! svečano zaokružujemo naših zajedničkih 11 godina s publikom. Zato naš posljednji tjedan u kinu provodimo s aktualnim i važnim filmovima i raznim događanjima.

U velikoj dvorani kina Europa posljednji tjedan vrte se četiri doista kultna ostvarenja, a program započinje tjeskobnim trilerom Nadnica za strah Henrija-Georgesa Clouzota koji je 1953. godine nagrađen Grand Prixom u Cannesu i Zlatnim medvjedom u Berlinu. Beznadnost ljudske egzistencije, ali i malovrijednost života u kapitalizmu, uzbudljivo su prikazani u priči o četiri pustolova koji se prihvate opasnog posla - prijevoza eksplozivne tekućine do naftnih izvora udaljenih nekoliko stotina kilometara.

Nadahnut slavnom sudskom dramom Dvanaest gnjevnih ljudi, i Branko Bauer u Licem u lice donosi priču koja se razvija na jednom dugom sastanku s određenim brojem likova. Angažirana i društvenokritička priča, nagrađena trima glavnim nagradama na Pulskom festivalu 1963. godine, događa se na partijskom sastanku koji je sazvan zbog jednog buntovnog radnika i anonimnog pisma u kojem se kritizira direkcija poduzeća. Pravda nikada nije bila svečanije i moralnije utjelovljena nego u liku malomišćanskog odvjetnika Atticusa Fincha koji je u kultnom romanu Ubiti pticu rugalicu stvorila autorica Harper Lee, a na film prebacio redatelj Robert Mulligan. Moralni odvjetnik Atticus dobio je najteži zadatak u Alabami: obraniti crnog mladića koji je optužen za silovanje bijele žene. Drama o međurasnim sukobima na američkom jugu sredinom tridesetih bila je nominirana 1963. godine za sedam Oscara, a jedan od njih ponio je upravo Gregory Peck za portret hrabrog pojedinca u borbi protiv rasističkog aparata i netrpeljivih južnjaka.

Filmske programe u kinu Europa počeli smo 2008. godine filmom (danas) znakovita imena Požuda, oprez Anga Leeja, a zatvorit ćemo ga filmom čiji naslov govori još više. Posljednja kino predstava Petera Bogdanovicha nostalgična je drama o odrastanju u jednom teksaškom gradiću u pedesetim godinama. Grad koji odumire i ekonomski i kulturno još uvijek je čarobno mjesto za par srednjoškolaca, koje tumače, između ostalih, Jeff Bridges i Cybill Shepherd. No sve radosti i uzbuđenja odrastanja doći će kraju kad ekipu sustignu životne nedaće. Kraj bezbrižnog doba simbolički će, naravno, obilježiti zatvaranje lokalnog kina. Film je osvojio dva Oscara i Zlatni globus 1972. godine. Filmove će prije projekcija predstaviti filmski kritičari Mario Kozina, Diana Nenadić i Nenad Polimac.

Uz programe u velikoj dvorani, posljednji tjedan u kinu Europa obilježit ćemo i u dvorani Müller. Do kraja odbrojavamo uz filmove iz programa Moj prvi odlazak u kino na kojima očekujemo puno najmlađih gledatelja i njihov prvi susret s velikim platnom, zatim uz film Moj život s Jamesom Deanom (2017.) iz programa Queer MoMenti u organizaciji udruge Domino i projekcijom filmova umjetnika i redatelja Kevina Jeromea Eversona, čiji opus čine angažirani filmovi koji na velika platna donose svakodnevicu uglavnom podzastupljene radničke klase Afroamerikanaca. Nakon retrospektiva u Muzeju Whitney, Tate Modern, Centru Pompidou, Viennaleu i Festivalu u Rotterdamu Multimedijalni institut organizira prvo predstavljanje Eversonova opusa u Hrvatskoj, i to uz prisustvo autora! Za točan raspored programa i događanja konzultirajte našu internetsku stranicu, ali već sad možemo najaviti da ćemo posljednji dan rada našeg kina (30. 5.) od 18 sati ispratiti u gorko-slatkom, ali kolektivnom druženju uz filmove, glazbu i širom otvorena vrata. I to je to. Nema više. Vidimo se u kinu Europa još sljedeći tjedan. Dođite na posljednje predstave i ispratite vaše omiljeno kino u neizvjesnu budućnost.