Eksperimentalni video Helene Schultheis Edgeler u MM centru

Razgovor i projekcija video radova umjetnice Helene Schultheis Edgeler održat će se u petak, 24. svibnja u MM centru u 20:00. Ulaz na program je besplatan!

Program:

The Man Without a Naval Yet Lives in Me (2002/04), zvuk, c/b, 4.40 min.,

režija: Helena Schultheis Edgeler i Azra Svedružić

Dawn Before Sunrise (2010.), zvuk, boja, 5.20 min.

režija: Helena Schultheis Edgeler

Tesseract/Somnium (2012.), zvuk, boja, 12.11 min.

režija: Helena Schultheis Edgeler

Dvanaest (2015.), zvuk, boja, 7.44 - video je posvećen Ivanu Ladislavu Galeti

režija: Helena Schultheis Edgeler

Helena Schultheis Edgeler (1972.), diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Studirala je na Rietveldacademie u Nizozemskoj, a magistrirala na Institut Voor Schilderkunst u Amsterdamu. Od 1989. nadalje ostvarila je produktivnu karijeru na području eksperimentalnog videa i radovi su joj predstavljeni na brojnim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno radi kao docentica na Fakultetu za tekstilnu tehnologiju u Zagrebu. Osebujnost njezina rada temelji se na medijskim istraživanjima kao i na filozofskim, znanstvenim i umjetničkim postulatima.