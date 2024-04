Dokumentarni roman Beara

Nedavno je zagrebački nakladnik Bodoni, u svojoj poznatoj biblioteci objavio popravljeno i prošireno izdanje, na preko 300 stranica dokumentarnog romana o srebreničkom genocidu "Beara" suvremenog hrvatskog književnika Ivice Đikića.

Proza Ivice Đikića prati pukovnika JNA Ljubišu Bearu. Za svoju ulogu u ratu u Bosni i Hercegovini, a ponajviše zbog „ srebreničke operacije", Beara je osuđen u Haagu na doživotni zatvor. Umro je u berlinskom zatvoru sa 77 godina.

Knjigu čini nekoliko dijelova, tri točnije, uz prolog na početku, post scriptum i epilog na kraju.

U napomeni uz ovo izdanje, između ostalog, Đikić piše:"Beara je bio više od poslušnog kotačića u aparatu za proizvodnju smtrti, on je zapravo napravio taj aparat u Bratuncu i Zvorniku od 13, do 16, srpnja 1995. godine. Odluke koje je on donosio tih dana bile su važne i sudbonosne, ali ništa on ne bi mogao odlučiti i provesti da nije nastupao naoružan autoritetom Ratka Mladića i onih koji su imali moć da zaustave Mladića."

Knjiga Ivice Đikića vrlo nas sugestivno vraća u devedesete, u one neopisive užase, stradanja i uništenja na prostorima jugoistočne Europe u prvoj polovici devedesetih.