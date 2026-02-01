Dojmovi o Velikoj Jabuci Krešimira Ivića

Akademski slikar Krešimir Ivić istaknuti je i cijenjeni hrvatski likovni umjetnik, autor je slojevitog i obimnog opusa ulja, akrila, akvarela i crteža. Izlagao je uspješno na nizu samostalnih izložbi.

Samo napomenimo kako se uz slikarstvo aktivno bavi i glazbom, svirajući u nizu sastava, dugi niz desetljeća.,

Pred nama je novi ciklus u različitim kombiniranim tehnikama posvećenih Velikoj Jabuci, s karakterističnim motivima New Yorka, posebno Manhattan, Brooklyn, Central Park, Booklyn Bridge...

Taj, možda najvažniji grad na svijetu, svakako novi Babilon današnjeg doba izuzetno je privlačan kao tema jer svaki umjetnik želi postići maksimalno izoštravanje vlastitih slojevitih dojmova i realizirati poznati motiv kao vrlo specifičan i osebujan.

Ivić slika grad, njegovu gustoću i užurbanost, visoke tornjeve koji doista paraju nebo, avenije prepune prometa, mravinjak s ljudima.

Zanimljivo je kako u ovom izazovnom ciklusu mnoge poznate zgrade, neboderi sliče ljudima u zbijenoj masi, ističu se svojim posebnim živim izgledom.

Krešimir Ivić slika daleki svijet i veliki grad na sebi svojstven način, snažni dojmovi realizirani u nekoliko brzih, odvažnih poteza.

Slikarski opus Krešimira Ivića obogaćen je i ovim zgodnim motivom, još jednom potvrđujući njegovu iznimnu autorsku nadahnutost i strastveno slikanje.